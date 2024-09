Croix Bethune, do Spirit, sofre lesão no joelho que encerrará sua temporada

O meio-campista novato do Washington Spirit, Croix Bethune, perderá o resto da temporada da NWSL após aparentemente sofrer uma lesão no joelho durante o primeiro arremesso cerimonial em um jogo do Washington Nationals na semana passada.

O Spirit disse na quarta-feira que Bethune, que fez parte da equipe olímpica dos Estados Unidos que ganhou a medalha de ouro em Paris no mês passado, sofreu uma ruptura no menisco “longe do treinamento” e não jogará novamente em 2024 enquanto se recupera da lesão.

Bethune, de 23 anos, não viajou com o time para o empate por 1 a 1 no último domingo no San Diego Wave.

“Ela teve um problema em fazer o primeiro arremesso no jogo de beisebol”, disse o técnico do Spirit, Jonatan Giráldez, após a partida. “Ela não estará disponível nesta temporada. Faz parte da vida. Você tem que continuar.”

Bethune, a terceira escolha geral no draft da NWSL, tem cinco gols e 10 assistências em 17 jogos.

Ela foi homenageada ao lado dos companheiros de equipe do Spirit e atletas olímpicos Trinity Rodman, Casey Krueger e Hal Hershfelt antes dos Nationals receberem o New York Yankees em 28 de agosto. Ela pareceu fazer uma leve careta ao sair do monte após fazer o arremesso.