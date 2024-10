Cronograma da UWCL vê WSL adiar jogo Chelsea-Man United

O jogo da Superliga Feminina do Chelsea contra o Manchester United foi adiado com uma semana de antecedência devido à proximidade com o jogo de abertura do clube na Liga dos Campeões, foi anunciado no domingo.

O jogo da WSL estava previsto para 6 de outubro, mas o anúncio da UEFA dos jogos da Liga dos Campeões no sábado incluía o Chelsea jogando contra o Real Madrid em Kingsmeadow, no dia 8 de outubro.

Em comunicado, a WSL confirmou o adiamento, citando preocupações com o bem-estar dos jogadores com as partidas que serão disputadas com apenas dois dias de intervalo.

“Pedimos desculpas por qualquer inconveniente para os torcedores. Neste caso, temos que colocar o bem-estar dos jogadores em primeiro lugar e anunciaremos uma nova data para o jogo no devido tempo”, disse a liga.

“Agradecemos aos clubes e à Sky Sports pela sua compreensão enquanto trabalhamos numa resolução.”

Tanto o Chelsea – atual campeão da WSL – quanto o Manchester United venceram os dois primeiros jogos da liga em suas respectivas campanhas.

O jogo do Chelsea contra o Manchester United foi adiado. Chloe Knott – Danehouse / Getty Images

“No entanto, não é o ideal, no melhor interesse dos jogadores do Chelsea e do Manchester United, é provavelmente a decisão certa se beneficiar a segurança deles”, disse o técnico do United, Marc Skinner, em entrevista coletiva após o jogo, após o 1 x 0 de seu time. vencer o Everton no domingo.

“É frustrante não termos jogo no fim de semana, mas podemos contornar isso.”

O Chelsea foi eliminado da Liga dos Campeões na fase semifinal pelo eventual vencedor, o Barcelona, ​​​​na temporada passada.

O Barça derrotou o Lyon de Sonia Bompastor por 2 a 0 na final, antes de ela substituir Emma Hayes como técnica do Chelsea no verão.