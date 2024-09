Daijahn Anthony, do Bengals, faz pênalti contra o papel de parede do celular do Chiefs

CINCINNATI — O novato safety do Bengals, Daijahn Anthony, não precisa assistir ao vídeo para lembrar de uma das jogadas mais difíceis de sua carreira.

Ele apenas verifica o telefone.

Anthony disse que, junto com as fotos de família, o quarterback do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, e o tight end Travis Kelce são parte de um carrossel rotativo de imagens no papel de parede do seu telefone. Dessa forma, sua penalidade que mudou o jogo na derrota de 26-25 para o Kansas City no último fim de semana não está longe de sua mente enquanto ele busca motivação.

“Eles não são família”, disse Anthony. “Mas mal posso esperar para vê-los novamente.”

Escolhas do editor

1 Relacionado

No minuto final do jogo da Semana 2, a escolha da sétima rodada do Ole Miss foi punida por interferência no passe defensivo quando Mahomes lançou uma bola para o wide receiver Rashee Rice na quarta descida e 16 jardas.

Anthony fez contato antes da bola chegar, dando ao Kansas City um primeiro down automático no alcance do field goal. Harrison Butker acertou um field goal de 51 jardas quando o tempo expirou para dar a vitória aos campeões consecutivos do Super Bowl.

No vestiário visitante após o jogo, Anthony estava em lágrimas. Mas depois, o cornerback do Bengals, Cam Taylor-Britt, disse que Anthony fez o que a maioria dos defensive backs faria naquela situação.

“Sinto que ele fez um ótimo trabalho, honestamente”, disse Taylor-Britt após o jogo. “Talvez um pouco cedo, se tanto, mas sinto que eu teria feito a mesma coisa — ido buscar a bola.”

Quinta-feira foi a primeira vez que Anthony se encontrou com repórteres desde o jogo. Ele revelou que não é a primeira vez que tem combustível motivador na tela de bloqueio do seu telefone.

Ano passado, Ole Miss enfrentou o Penn State no Peach Bowl e Anthony se deparou com comentários dos Nittany Lions antes do jogo. Os Rebels venceram por 38-25. Anthony teve uma interceptação na vitória.

O sentimento continua o mesmo.

“Para que você não esqueça”, disse Anthony. “Lembre-se do motivo pelo qual você está fazendo isso.”