Dak Prescott ‘absolutamente’ vale acordo para estabelecer recordes, diz Drew Pearson

Dak Prescott é agora o jogador mais bem pago da NFL – acima de caras como Patrick Mahomes , Joe Burrow dar Josh Allen – e de acordo com a lenda do Dallas Cowboys Drew Pearson … o QB vale cada centavo.

A estrela que ligou concordou com uma extensão de contrato de US$ 240 milhões por quatro anos na manhã de domingo – pouco antes de Dallas enfrentar Cleveland na abertura da temporada – e quando TMZ Esportes conversou com Drew sobre o acordo recorde… ele nos disse que o QB merece tudo.