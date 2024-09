Dak Prescott dos Cowboys vence Rico Dowdle para TD vs.

EAST RUTHERFORD, NJ – O Dallas Cowboys se acostumou a perder no primeiro quarto em quatro jogos, graças a uma defesa generosa.

Ao contrário das duas últimas derrotas, contra o New Orleans Saints e o Baltimore Ravens, o ataque dos Cowboys foi capaz de responder depois que o New York Giants abriu com um field goal drive. Nem sempre foi bonito graças a alguns pênaltis, mas a corrida terminou com um passe de 15 jardas de Dak Prescott para o running back Rico Dowdle, dando ao Dallas uma vantagem de 7-3.

Os Giants podem ter pensado que os Cowboys deveriam ter sofrido um terceiro pênalti no ataque, com o tight end Jake Ferguson escapando com o que poderia ser chamado de hold enquanto bloqueava para Dowdle.

Prescott completou todos os nove passes para seis jogadores diferentes: CeeDee Lamb, Jalen Tolbert, Ferguson, Brandin Cooks, Hunter Luepke e, finalmente, Dowdle.

Como resultado, os Cowboys têm a vantagem do primeiro quarto desde a estreia. Depois de permitir um field goal de abertura contra os Browns, os Cowboys responderam com um drive de seis jogadas e 70 jardas que durou 6:55.

Contra os Giants, eles avançaram 75 jardas em 12 jogadas e marcaram 6:57.