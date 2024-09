Dak Prescott – Motivado para cumprir o novo acordo e vencer o Super Bowl

CLEVELAND — Dak Prescott estava em seu quarto no Cleveland Marriott, no centro da cidade, na Key Tower, quando o quarterback do Dallas Cowboys recebeu a ligação de que se tornaria o jogador mais bem pago da história da NFL.

Ele estava com Ezekiel Elliott, seu companheiro de equipe e amigo mais próximo, e seu fisioterapeuta, Luke Miller, preparando seu corpo para a abertura da temporada contra o Cleveland Browns enquanto seu agente, Todd France, ligava para ele por FaceTime com a notícia: uma extensão de quatro anos no valor de US$ 240 milhões, com US$ 231 milhões garantidos.

“Uma ligação um pouco emotiva”, disse Prescott.

De lá, houve ligações para sua namorada, Sarah Jane Ramos, e um alô para sua filha bebê, MJ. Mais ligações foram para sua equipe de marketing, consultores financeiros e seu pai. Ele também enviou várias mensagens de texto.

Não mais de uma hora depois, ele estava no ônibus do time para Huntington Bank Field e mais tarde levou os Cowboys à vitória por 33 a 17 contra o Cleveland Browns.

“Funciona para todos e entendo para onde esse teto está indo, estou muito feliz que isso já passou e posso me concentrar em vencer jogos”, disse Prescott.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Quando Prescott concretizar o acordo em 2028, ele poderá ganhar mais de US$ 400 milhões em sua carreira.

Mas ele disse que o Super Bowl é o que mais importa.

“É minha única motivação”, disse Prescott. “Manter minha parte do acordo. Apenas entregá-la. Essa é minha motivação. Agora é sobre comemorar essa vitória hoje à noite. Uma vitória e tanto com esses caras, animado para essa viagem de avião de volta com eles, mas depois virar a página amanhã, ir para os Saints e encarar um jogo de cada vez. É isso que está na vanguarda da minha mente. Não o dinheiro. É sobre manter minha parte do acordo. E eu quero fazer isso aqui.”

Em 1989, o proprietário e gerente geral Jerry Jones pagou US$ 140 milhões para comprar os Cowboys e o Texas Stadium. Ele ganhou três Super Bowls em seus primeiros cinco anos como proprietário, mas a seca de campeonatos dos Cowboys se estendeu para 28 anos.

“Sei que esses números estão além de tudo que eu poderia ter imaginado”, disse Jones sobre o dinheiro garantido no acordo de Prescott.

Se Prescott jogasse a temporada sem um acordo, os Cowboys teriam um impacto de US$ 40 milhões no teto salarial em 2025, além de não terem um quarterback de franquia. No final das contas, eles não iriam correr o risco.

“Essa era a coisa a fazer para o que estamos aqui — e isso é ganhar um campeonato”, disse Jones. “Eu sei que nossos fãs sabem disso. Estou surpreso que alguém pensaria que qualquer coisa menos que — eles podem discordar da decisão — mas qualquer coisa menos que um compromisso simplesmente não é o caso comigo.

“Dei tudo o que sempre tive ou esperava ter para ter uma chance de fazer parte dos Cowboys. E está além dos meus sonhos mais acalentados onde estamos hoje.”

Está além de Prescott também. Uma escolha de quarta rodada em 2016, Prescott pode acabar como o líder de todos os tempos da franquia em vitórias, jardas de passe, passes para touchdown, tentativas e conclusões.

Prescott, 31, terminou a temporada passada com 4.516 jardas de passe e 36 passes para touchdown, o melhor da liga. O três vezes Pro Bowler é o terceiro maior passador na história dos Cowboys, atrás apenas de Tony Romo e Troy Aikman, e seus 203 passes para touchdown na carreira estão atrás apenas de Romo (248) na lista de todos os tempos da franquia.

Prescott dirigiu os Cowboys para a pós-temporada cinco vezes em sua carreira (2016, 2018, 2021-23), mas eles não passaram da rodada divisional. Em 2016, os Cowboys tiveram vantagem de jogar em casa e perderam na rodada divisional para o Green Bay Packers.

Há pressão em ser o quarterback dos Cowboys e ainda mais pressão agora em ser o quarterback mais bem pago da NFL por US$ 5 milhões em média. Jordan Love, de Green Bay, Joe Burrow, de Cincinnati, e Trevor Lawrence, de Jacksonville, ganham US$ 55 milhões por temporada.

“Eu coloco mais pressão em mim mesmo”, disse Prescott, que completou 19 de 32 passes para 179 jardas e um touchdown no domingo. “Simples assim. Não estou feliz com meu… desempenho hoje e é isso que me motiva. É isso que me empurra. Você tenta ficar — e eu digo tentar — você tenta ficar chateado com isso no vestiário, mas você sabe que é uma vitória fora de casa, o que é bom para o time e então você tem companheiros de time dizendo que foi um dia infernal para você.

“Eu coloco a maior pressão em mim mesmo. Ninguém é um crítico maior do que eu pessoalmente, e espero grandeza de mim mesmo com meus padrões, minhas expectativas e o mesmo para esta equipe.

“Então não há pressão adicional.”