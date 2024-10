Dallas Mavericks vê Klay Thompson como a chave para as aspirações ao título

DALLAS – Solicitado por uma palavra para resumir a abordagem do Dallas Mavericks nesta temporada, o astro Luka Doncic pensou por vários segundos antes de dar sua resposta.

“Campeonato”, disse Doncic no media day de segunda-feira no centro de treinos da equipe, antes dos Mavs partirem para Las Vegas para o campo de treinamento. “Esse é o objetivo.”

A esperança é que Klay Thompson, tetracampeão durante seus 13 anos no Golden State Warriors, possa ser a peça final do quebra-cabeça do título dos Mavs depois de chegar como um valioso agente livre neste verão.

“Eu sinto que nossos sonhos podem ser possíveis porque ele está aqui agora”, disse Kyrie Irving, co-estrela de Mavs, que desempenhou um papel proeminente no recrutamento de Thompson pela franquia, seu colega de classe no draft de 2011 e ex-companheiro de equipe dos EUA. “Ele agregou um grande valor às nossas aspirações de campeonato.”

Irving enfatizou como a experiência de Thompson no título pode beneficiar os Mavs, que avançaram para as finais da NBA antes de perder para o Boston Celtics em cinco jogos na temporada passada. Mas a discussão sobre o valor de Thompson – mesmo aos 34 anos, com duas lesões graves em seu histórico médico relativamente recente – começa com seu arremesso de 3 pontos, historicamente elite.

Os Mavs priorizaram adicionar uma ameaça de 3 pontos depois de lutar de longa distância nas finais, quando Dallas acertou apenas 31,6% da faixa de 3 pontos. Thompson é um arremessador de 3 pontos com 41,3% de carreira (38,7% em 9,0 tentativas por jogo na última temporada), que ocupa o sexto lugar na história da NBA com 2.481 3s feitos.

“Quando eu e Kai, quando temos a bola, você basicamente não consegue ajudar Klay”, disse Doncic. “Porque se você deixá-lo bem aberto, ele vai conseguir. Então, acho que o espaçamento será crucial para nós, mas mais sobre isso, direi a vocês depois de alguns jogos”.

Com Irving possuindo o familiar nº 11 de Thompson em Dallas, Thompson escolheu usar o nº 31 como uma forma de homenagear Reggie Miller quando ele o ultrapassou na lista de 3s de todos os tempos, quando Thompson entra na temporada 80 3s tímido dessa distinção. Acontece que também é o número usado por Jason Terry, a quem o técnico Jason Kidd mencionou como o último atirador de perímetro importante que os Mavs contrataram.

“Tivemos arremessadores, mas não tivemos Jason Terry ou Klay Thompson”, disse Kidd, que jogou ao lado de Terry em Dallas, inclusive no time titular do Mavs em 2010-11. “Este é um ar raro. Quando você fala sobre Klay, ele será considerado um dos melhores arremessadores de todos os tempos. Então, tê-lo ao nosso lado apenas torna o jogo ofensivamente mais fácil. O espaçamento é uma grande coisa no nossa liga.

“Quando você olha para times que podem tornar o jogo mais fácil – Boston, nós mesmos – esses são os que podem ganhar campeonatos.”

Thompson disse acreditar que seu jogo “complementa muito bem o elenco” e que dá ao ataque dos Mavs “uma dimensão totalmente nova”. Ele reconheceu que terá que fazer um ajuste significativo para se adaptar ao estilo de jogo dos Mavs, que é drasticamente diferente do sistema do Golden State.

“Do ponto de vista de X e O, terei que me ajustar para talvez interpretar criadores tão bons”, disse Thompson. “No Golden State, o ataque era muito baseado em movimentos. Mas quero dizer, só por poder jogar com Luka nos últimos dias, sua habilidade no pick-and-roll é talvez a melhor que já vi. Vai ser divertido brincar com ele nesses sets porque ele chama muita atenção e consegue muitos olhares abertos para o perímetro, então estarei lá para derrubá-los.

“Acho que levará algumas semanas para nos acostumarmos com esse novo sistema, mas felizmente a noite de estreia só será [Oct. 24]. Portanto, esta pré-temporada pode ser a mais importante que tive em tantos anos, e mal posso esperar para começar amanhã e aprender este sistema. Mas eu sei que sou um hooper, então posso me ajustar de acordo e estou ansioso para fazer isso”.