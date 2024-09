Damar Hamlin, do Bills, fará sua primeira partida desde a parada cardíaca

ORCHARD PARK, NY — O técnico do Buffalo Bills, Sean McDermott, disse que o safety Damar Hamlin será titular na Semana 1.

O safety do quarto ano começou 13 jogos em 2022 e jogou em cinco na temporada passada após sofrer uma parada cardíaca no “Monday Night Football” em Cincinnati em 2 de janeiro de 2023, em um jogo contra o Bengals. Esta será sua primeira partida desde então.

“O que mais esse rapaz não pode fazer”, disse McDermott na quarta-feira. “… Uma coisa é se recuperar de um ligamento cruzado anterior ou de um osso quebrado. Outra coisa é se recuperar do que ele se recuperou, certo? Muito menos decidir jogar futebol americano e futebol de contato, certo, e protetores completos no nível da NFL. Acho que não preciso dizer mais nada. Quero dizer, é incrível.”

Ele começará no domingo contra os Cardinals ao lado do veterano safety Taylor Rapp como parte de uma grande rotatividade na posição para os Bills, com os safeties titulares de sete anos Micah Hyde e Jordan Poyer não mais no elenco. Hyde era um agente livre nesta offseason e pensou em se aposentar, mas disse que renovaria o contrato apenas com os Bills, enquanto Poyer assinou como agente livre com o Miami Dolphins.

Hamlin, 26, recebeu oportunidades no time principal durante a offseason e o training camp, enquanto o time lidava com lesões na posição, principalmente com o agente livre Mike Edwards (lesões no ombro e depois no tendão) e com o novato escolhido na segunda rodada, Cole Bishop (ombro).

McDermott disse que a consistência de Hamlin se destacou na tomada de decisão.