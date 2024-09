Dana Bash diz que o segundo debate pode influenciar as opiniões dos eleitores mais jovens

TMZ. com

Dana Bash diz que é melhor você assistir ao Debate nº 2 na próxima semana… porque isso terá muita importância à medida que as eleições presidenciais de 2024 se aproximam – especialmente para os eleitores mais jovens.

O apresentador da CNN conversou com Harvey dar Carlos no “TMZ Live” sexta-feira… e, embora algumas pessoas não estejam convencidas de que esse debate terá importância no longo prazo, Dana diz que isso dará a alguns eleitores indecisos a chance de realmente ter uma noção de quem são esses candidatos.