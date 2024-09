Dana White: A estrela da Contender Series Yuneisy Duben precisava de funcionários do UFC para comprar suas compras, ‘Ela não tem dinheiro’

Yuneisy Duben foi a estrela revelação na terça-feira Série Contender evento, e de acordo com seu novo chefe, ela precisava de uma vitória tanto quanto qualquer um.

Essa vitória veio na forma de um espetacular nocaute com um soco, quando Duben (6-0, 1 NC) derrotou a favorita Shannon Clark (5-1) em apenas 73 segundos. O CEO do UFC, Dana White, disse aos repórteres após o show que Duben enfrentou dificuldades financeiras incríveis antes de sua Série Contender luta, a ponto de o promissor lutador de 28 anos precisar de ajuda da equipe do UFC durante a semana para chegar à noite da luta.

“A maior reviravolta da história do Série Contender”, disse White. “[UFC matchmaker] Mick [Maynard] estava nos contando que ele estava passando por sua cadeia de texto com ela e seu pessoal, ela quase não veio. Ela não tem dinheiro.

“Ela não tem um dólar no nome agora. … O per diem dela foi bagunçado e tudo mais, então a equipe teve que ir às compras de supermercado para ela, e então ela entra e faz isso. Deixa eu te dizer uma coisa, ela não está quebrada agora.”

White confirmou que, além de receber um contrato com o UFC, ele também deu a Duben um cheque de bônus por sua performance. O valor do bônus não foi divulgado.

Nativa da Venezuela, atualmente lutando no Peru, Duben descreveu a si mesma como vinda de origens humildes em seu próprio scrum de mídia após o evento de terça-feira. Ela tem trabalhado desde os 12 anos para sustentar a si mesma e sua família, bem como para financiar seu treinamento de MMA, e mencionou que teve equipamentos doados a ela no passado.

Duben era grata à equipe do UFC e à sua fé por ajudá-la a chegar a esse ponto em sua carreira.

“Foi realmente impactante quando aconteceu”, disse Duben sobre o gesto gentil da equipe. “Mas, ao mesmo tempo, eu basicamente disse: ‘Eu vou fazer isso. Não importa. Eu vou lutar, eu vou conseguir, eu vou lá, eu vou brilhar. Esta noite é minha e eu vou fazer acontecer.’ Acho que a quem eu tenho que agradecer é a Deus. O que quer que precisasse acontecer para eu estar aqui aconteceu e é assim que eu acredito que aconteceu.”

Foi essa determinação que levou Duben a vencer sua luta contra Clark, que era favorita por 13 a 1, de acordo com White.

Como Duben conta, ela nem sequer passou pela rotina pré-luta usual de sparring ou aquecimento antes de entrar no octógono do UFC APEX. Em vez disso, ela se concentrou na visão de acertar um soco nocauteador, uma ideia que provou ser profética.

“Foi exatamente isso que aconteceu”, disse Duben. “Eu estava dizendo: ‘Vou fazer isso’. Não apenas aqui, quando estávamos aqui, mas o tempo todo. Eu estava sonhando, eu estava visualizando, eu estava imaginando isso acontecendo, que eu ia fazer isso, que eu ia fazer daquele jeito. Quando estávamos aquecendo, a mesma coisa, eu levantava minha mão. É isso que vai acontecer, eu vou sair vitorioso, essa curva vermelha vai vencer, e aconteceu.”

Assista abaixo à entrevista coletiva pós-luta de Duben, cortesia da Amy Kaplan MMA.