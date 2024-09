Dana White credita Tom Brady com cartão histórico do UFC Noche no Sphere

Reproduzir conteúdo de vídeo



Dana Branco e o UFC estão realizando um de seus cards mais ambiciosos de todos os tempos no Sphere no sábado – e isso é algo para um cara que construiu uma “Ilha da Luta” inteira – um evento que o chefão do UFC nos diz que não aconteceria sem Tom Brady!

Branco juntou-se Babcock é Programa de TV TMZ Sports (vai ao ar todas as noites em FS1) esta semana… onde ele revelou que TB12 foi a inspiração por trás do primeiro evento esportivo Sphere.

“Fui ao Sphere com Tom Brady. Ele me convidou para ir ao U2 com ele. Se Brady não tivesse me convidado, eu nem teria ido ao Sphere ainda. CEO disse sobre o megaevento.

Para sua informação, o Sphere é um local de última geração em Las Vegas que oferece uma experiência de visualização imersiva e incrivelmente única, diferente de tudo que o mundo já viu.

Na verdade, White diz que sua promoção de luta está sob contrato com a MGM, e se não fosse por uma disputa, o UFC 306 quase certamente teria acontecido na T-Mobile Arena – que pertence em parte à gigante dos cassinos.

“Não importa como aconteça, isso deveria acontecer. É algo feito e feito. Estou sob contrato com [MGM] e eu voltarei com [them] após este evento.”

Se você ainda não ouviu falar do card do UFC 306 de sábado, também conhecido como Noche UFC – que acontece no fim de semana do Dia da Independência do México – ele acontecerá no dia 14 de setembro em Sin City… e contará com duas lutas pelo título, incluindo um confronto entre “Suga” Sean O’Malley vs. Merab Dvalishvili.

Dana diz que o objetivo final era celebrar a herança mexicana… e o que o povo trouxe para o mundo da luta.

“Eu chamo isso de minha carta de amor ao povo mexicano no Dia da Independência do México. Vamos falar sobre suas tradições, sua cultura, sua história e suas contribuições para os esportes de combate”, disse-nos White.



Fazer tudo isso não foi barato… mas Dana diz que parece que a promoção terá uma noite histórica.

“Estou com 20 milhões nisso, mas nas pré-compras, tivemos as maiores pré-compras de todos os tempos na história do UFC para qualquer evento que já fizemos. E parece que o portão será de US$ 23 milhões, o que é o maior portão que já fizemos.”

Confira a entrevista completa com Dana… ele fala sobre o que o público em casa pode esperar do evento e também mostra algumas das lutas que mais o entusiasmam.