Dana White critica Sean O’Malley após desempenho sem brilho no UFC 306: ‘Ele parecia sem graça’

Sean O’Malley tem muito o que refletir depois de uma apresentação sem brilho que lhe custou o título peso galo no UFC 306.

Apesar das promessas de nocaute no primeiro round e de entrar na luta como o atual campeão, O’Malley teve dificuldades para lidar com o ritmo e a pressão de Merab Dvalishvili, o que resultou em seis quedas e mais de 10 minutos de controle do peso galo georgiano.

No final, O’Malley perdeu por decisão unânime nos placares, com Dvalishvili coroado como o novo campeão.

“Ele parecia sem graça”, disse o CEO do UFC, Dana White, sobre a performance de O’Malley na coletiva de imprensa pós-luta do UFC 306. “Ele não parecia afiado.”

Por mais que O’Malley tenha lutado durante a luta, ele quase fez uma volta impressionante após desferir um chute frontal no corpo que machucou Dvalishvili gravemente no round final. Percebendo que seu oponente estava machucado, O’Malley correu para tentar infligir mais dano, mas Dvalishvili conseguiu se afastar e ficar longe de problemas até a buzina final soar.

Fora esse momento, O’Malley nunca colocou Dvalishvili em nenhum problema real durante todo o incêndio.

Na verdade, White acredita que a inatividade de O’Malley foi o que realmente lhe custou caro, depois que ele olhou as estatísticas da luta e percebeu que o sempre colorido peso-galo não estava dando muitos socos durante a luta de cinco rounds.

“Ele não parecia nítido até o último round”, disse White. “Ele o machucou com aquele golpe no corpo e sabia que o machucou com o golpe no corpo, e ele continuou tentando finalizar. Mas eu olhei para as estatísticas de socos, eram como seis em alguns rounds.”

De acordo com as estatísticas oficiais do UFC, O’Malley acertou apenas 5 de 10 golpes significativos no segundo round e então 6 de 9 golpes significativos no quarto round. Durante toda a luta, O’Malley conectou 47 golpes significativos, comparados aos 82 de Dvalishvili.

Obviamente, ninguém ficou mais chateado com a derrota do que O’Malley, mas White não tinha respostas fáceis sobre o motivo de seu desempenho ter sido daquele jeito no sábado.

Talvez o maior crédito vá para Dvalishvili, que nunca permitiu que O’Malley se acomodasse em qualquer tipo de ritmo durante a luta. Com Dvalishvili em constante perseguição, O’Malley foi forçado a reagir com o pé atrás e ele simplesmente não conseguia encontrar o momento certo para seus socos antes de ficar preso se defendendo de quedas round após round.

No final das contas, O’Malley perdeu a decisão e seu título do UFC, então agora ele terá que voltar à prancheta para ver se consegue outra chance pelo cinturão no futuro.