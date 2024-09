Dana White declara retorno de Conor McGregor no início de 2025

Dana White está cada vez mais perto de definir uma data para o retorno de Conor McGregor.

Terça-feira marca exatamente 38 meses desde a luta mais recente de McGregor, uma derrota para Dustin Poirier no UFC 264 em julho de 2021 que foi piorada ainda mais pelo fato de “The Notorious” ter quebrado a perna na disputa. A lesão afastou McGregor por um longo período de tempo e ele não competiu desde então, levantando questões sobre o estado de seu futuro competitivo.

McGregor preencheu seu tempo estrelando filmes (incluindo o sucesso de 2024 Casa de estrada), além de assinar para uma posição executiva na promoção BKFC, em rápida ascensão. Ele estava programado para lutar contra o rival Michael Chandler no UFC 303 em junho passado, mas desistiu dessa data devido a uma lesão. A partir de agora, o CEO do UFC, Dana White, está otimista de que seu maior chamariz de bilheteria estará de volta no início do ano que vem.

“Deixe-me dizer uma coisa, eu fui o único este ano dizendo que não acho que ele vai lutar este ano, em meio a toda a conversa e tudo mais”, disse White ao New York Post Sports. “Mesmo a luta sendo marcada na coletiva de imprensa.

“Conor McGregor lutará no ano que vem, no começo de 2025. Ele teve tanto tempo de folga, quanto à fome, ele é um cara muito rico. Nós descobriremos. Nós descobriremos quando ele voltar, mas ele é definitivamente um dos grandes astros do esporte que elevou o UFC por toda a Europa e outras partes do mundo. Ele tem sido um grande astro e um ótimo parceiro para nós.”

Se McGregor retornar ao octógono como planejado, ele buscará sua primeira vitória desde um nocaute de 40 segundos sobre Donald Cerrone no UFC 246 em janeiro de 2020. Desde aquela vitória, ele sofreu derrotas consecutivas para seu rival de longa data, Poirier.

Apesar do lutador mencionar frequentemente que gostaria de lutar em dezembro, White manteve firme que é improvável que McGregor retorne em breve, e ele disse aos repórteres em agosto passado que o ex-campeão de duas divisões não lutará este ano.

“Nós conversamos. Nós conversamos”, disse White após o episódio de 13 de agosto de Série Contender de Dana White. “Nós não nos encontramos, mas conversamos, e sim, ele quer lutar. Então, vamos descobrir.

“[But] não este ano. Ele não lutará este ano.”

McGregor respondeu logo depois em um tuíte deletado mais tarde, escrevendo: “Ah Dana, dezembro é a data! Traga o ano civil para casa com um evento vencedor! Vamos lá, o que é isso? Estou indo para a altitude no mês que vem para me preparar. DEZEMBRO! Diga a Dana e ao UFC QUEREMOS DEZEMBRO! NÓS MERECEMOS DEZEMBRO!”