Dana White diz que Michael Chandler não será o oponente de retorno de Conor McGregor

Michael Chandler não lutará contra Conor McGregor, diz Dana White.

Por quase dois anos, Chandler tem esperado por uma luta com McGregor. Após inúmeras datas rumores e uma temporada completa como treinadores opostos um ao outro em O lutador final, a luta finalmente foi marcada para o UFC 303 em junho passado. No entanto, apenas algumas semanas antes do evento, McGregor desistiu da luta, citando uma lesão no dedo do pé. Em vez de encontrar um novo oponente para Chandler, um novo evento principal entrou em cena com o plano de remarcar a luta McGregor x Chandler no futuro.

Só que agora, pode ser que isso nem esteja acontecendo.

Na sexta-feira, o CEO do UFC, Dana White, revelou ao Spinning Backfist que Chandler não espera mais por McGregor e não será seu oponente de retorno, quando “Notorious” retornar ao UFC.

“Chandler ainda será seu oponente”, Robbie Fox como White sobre McGregor. “Não. Não,” White respondeu. “…Chandler disse, ‘Eu cansei de esperar. Eu quero lutar.’”

Chandler não respondeu imediatamente aos comentários quando o MMA Fighting entrou em contato.

Após se retirar do UFC 303, McGregor garantiu a Chandler e aos fãs que a luta aconteceria em 2024, no entanto, White permaneceu inflexível de que o ex-campeão de duas divisões não lutará em 2024, dizendo que um retorno no início de 2025 é mais provável. Enquanto isso, Chandler provocou um possível anúncio de luta no início deste mês, embora não tenha mencionado um oponente.

Chandler não compete há quase dois anos, desde sua derrota para Dustin Poirier no UFC 281. Enquanto isso, McGregor está fora de ação há mais de três anos, após sua lesão catastrófica na perna sofrida contra Poirier no UFC 264.