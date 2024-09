Dana White diz que o próximo oponente de Conor McGregor não será determinado até que ele esteja pronto para lutar novamente

Conor McGregor não terá um oponente em seu retorno ao UFC até que esteja realmente pronto para lutar novamente.

Isso é de acordo com o CEO do UFC, Dana White, que respondeu a uma pergunta sobre Michael Chandler ou Charles Oliveira potencialmente competindo por essa luta quando eles se enfrentarem no UFC 309 em novembro. Chandler deveria originalmente receber McGregor de volta ao octógono, mas atrasos constantes e o cancelamento da luta no UFC 303 em junho acabaram levando-o a marcar uma revanche contra Oliveira.

Agora, White não se compromete em relação à lista de possíveis oponentes de McGregor.

“Vai ser [be] determinado quando Conor voltar, quem é o oponente”, disse White durante uma sessão de perguntas e respostas com fãs na Irlanda na quinta-feira. “Quando Conor estiver pronto e ele voltar.

“Ele me ligou ontem à noite quando soube que eu estava aqui [in Dublin]. Ele está em Nova York agora e está treinando.”

Em outras palavras, o adversário de McGregor não será definido até que sua data de retorno seja definida.

Isso está muito longe dos últimos 18 meses, quando McGregor foi escalado para enfrentar Chandler depois que eles concordaram em treinar o The Ultimate Fighter um contra o outro antes de marcar uma eventual luta.

Infelizmente, problemas continuaram a surgir que impediram McGregor de competir — incluindo seis meses de testes antidoping exigidos depois que ele abandonou o programa antidoping do UFC enquanto se recuperava de uma perna quebrada sofrida em sua luta contra Dustin Poirier em 2021.

McGregor estava escalado para lutar contra Chandler em junho, mas o astro irlandês quebrou o dedo mindinho do pé, o que o forçou a abandonar o UFC 303.

Houve rumores sobre um possível retorno de McGregor antes do final do ano, mas White acabou revelando que o ex-campeão de duas divisões do UFC não retornaria até 2025.

Isso levou Chandler a decidir marcar sua luta contra Oliveira para novembro, em vez de continuar esperando um confronto com McGregor que pode nunca acontecer.

Agora parece que McGregor precisa se comprometer com uma data antes que o UFC o marque para enfrentar algum oponente em sua primeira luta em quase quatro anos.