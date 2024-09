Dana White diz que Tom Aspinall é lutador reserva do UFC 309 e responde a conversa sobre aposentadoria de Jon Jones

Tom Aspinall estará no UFC 309, afirma o CEO do UFC, Dana White.

No fim de semana, o UFC anunciou oficialmente que o UFC 309 será encabeçado por uma luta pelo título dos pesos pesados ​​entre Jon Jones e o ex-campeão Stipe Miocic. É uma luta que está sendo preparada há mais de um ano e, após ouvir a notícia, o campeão interino dos pesos pesados ​​Tom Aspinall defendeu sua posição como lutador reserva para a luta. E, aparentemente, White concorda.

Na terça-feira, o último episódio de Série Contender aconteceu em Las Vegas e depois, White falou com repórteres onde confirmou que Aspinall terá seu desejo realizado no UFC 309.

“Sim”, disse White quando perguntado sobre Aspinall servir como reserva. “Tom Aspinall é o próximo na fila para qualquer coisa que aconteça depois dessa luta.”

Claro, ser o lutador reserva não garante necessariamente que Aspinall terá uma chance pelo cinturão indiscutível se algo acontecer com Jones ou Miocic antes do evento. Afinal, Jones e Miocic estavam programados para se enfrentarem no UFC 295, com Sergei Pavlovich servindo como lutador reserva, mas quando Jones sofreu uma lesão, a promoção adiou a luta completamente e chamou Aspinall para entrar em cima da hora contra Pavlovich pelo título interino.

Espero que nada parecido aconteça dessa vez, no entanto, mesmo que a luta aconteça, Aspinall pode não conseguir sua “luta dos sonhos” contra Jones depois, já que o campeão dos pesos pesados ​​declarou recentemente que o UFC 309 será “muito provavelmente” a luta final de sua carreira. Isso vai em oposição direta à afirmação anterior de White de que ele acredita que Jones lutará com Aspinall caso ele vença Miocic, mas, por enquanto, White diz que não pode se preocupar com isso.

“Por que falar com ele depois desse evento?”, White disse quando perguntado sobre os comentários de Jones. “Você tem que descobrir o que vai acontecer nessa luta. Ver como essa luta se desenrola e então partiremos daí.”

O UFC 309 acontecerá no dia 16 de novembro no Madison Square Garden, em Nova York.