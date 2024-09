Dana White elogia Joe Rogan como “o maior que já fez isso” para comentaristas de esportes de combate

Há uma longa lista de grandes comentaristas que narraram lutas de boxe e MMA, mas Dana White acredita que há uma pessoa que se destaca da multidão.

Desde que estreou no UFC como entrevistador de bastidores em 1997, Joe Rogan tem sido um pilar da promoção. Hoje em dia, ele é o principal comentarista de cor para a maioria das principais transmissões pay-per-view e o CEO do UFC lhe fez muitos elogios ao abordar as contribuições de Rogan para os esportes de combate.

“Eu o considero o maior que já fez isso”, disse White ao 2 ursos, 1 caverna podcast. “F*da-se todos esses caras que já fizeram algum tipo de comentário sobre esportes de combate antes disso. Rogan é de longe [the best].”

Embora haja, obviamente, subjetividade ao chamar alguém de o maior de todos os tempos, White explicou uma das muitas razões pelas quais ele acredita que Rogan se consolidou no topo — pelo menos no que diz respeito ao MMA.

Quando Rogan começou a narrar lutas para o UFC depois que a Zuffa comprou a organização em 2001, o MMA era apenas um pontinho no radar esportivo geral. Os fãs que assistiam a uma transmissão do UFC não entendiam realmente todas as nuances do esporte, mas especialmente quando se tratava do jogo de chão que misturava wrestling, trocação e grappling.

White dá crédito a Rogan por encontrar uma maneira de explicar essas posições para um público em geral que não sabia nada sobre o que realmente estava acontecendo quando uma luta acontecia no chão.

“Entrar e chamar as lutas não é fácil de fazer. É muito difícil de fazer”, disse White. “Rogan veio e imediatamente começou a fazer isso. O que era brilhante sobre Joe e por que ele foi tão fundamental para nos ajudar a construir este esporte, ninguém nunca iria entender o jogo de chão.

“Rogan te guiaria em detalhes enquanto isso acontecia, ele estaria um passo à frente do lutador na verdade enquanto isso acontecia, te guiando por… e Rogan te explicaria tudo. Não poderíamos ter contratado mais ninguém que tivesse feito isso.”

White também considera Rogan um verdadeiro fã do esporte, o que fica evidente durante as transmissões e faz uma grande diferença tanto para o público quanto para os lutadores que competem no octógono.

“Toda vez que você o via na câmera e ele falava sobre as lutas daquela noite, você sabia — você sentia na sua p*rra de alma que esse cara não era um falante pago”, disse White. “Esse filho da p* ama essa merda. Isso transparecia em todos os eventos que fizemos.”

Houve momentos no passado em que Rogan pensou abertamente em se afastar do UFC, especialmente quando as viagens rigorosas começaram a ser demais para ele.

Como resultado, Rogan agora só conta com eventos pay-per-view nacionais, mas não viaja para fora dos Estados Unidos e só trabalha nos principais eventos que acontecem de 12 a 13 vezes por ano.

A julgar pelos comentários de White, ele fará todo o possível para garantir que Rogan continue narrando lutas enquanto estiver envolvido no UFC.

“Era para ser”, disse White sobre trabalhar com Rogan. “Esse relacionamento comigo e Rogan e todas as outras coisas que se juntaram na minha vida, na vida dele e na vida de outras pessoas, é uma loucura quando você pensa sobre isso.

“Rogan é o melhor que já fez isso. O melhor que já fez isso.”