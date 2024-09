Dana White engole suas palavras: reconhece o papel essencial das lutadoras no UFC

Dana Brancoo CEO do UFC, refletiu recentemente sobre sua posição anterior em relação às mulheres nas artes marciais mistas, admitindo que ele estava errado ao rejeitar a ideia de lutadoras na promoção. No cenário atual, onde atletas femininas de elite brilham no UFC, é difícil imaginar uma época em que elas não faziam parte da cena.

Já faz pouco mais de 11 anos que o UFC sediou sua primeira luta feminina no UFC 157 em fevereiro de 2013apresentando uma luta inovadora entre Ronda Rousey e Liz Carmouche. Este evento histórico ocorreu apenas dois anos após White declarou que as mulheres “NUNCA” competiriam no octógono.

Dana White prevê que o Power Slap ultrapassará o UFC como o maior esporte do mundo

Agora, olhando para trás, White reconhece que as mulheres “precisavam” ser incluídas na promoção. Ele relatou a atmosfera elétrica durante a entrada de Rousey em um documentário intitulado ‘The Rise and Rise of the UFC’. Ele disse: “Uma vez estávamos naquela arena e ela saiu, esgotada [arena] e o lugar simplesmente explodiu quando ela saiu, eu fiquei tipo, ‘Sim, isso precisava ser feito.'”

Avançando para hoje, o UFC ostenta três categorias de peso para mulheres e um sistema de classificação libra por libra. Lutadoras femininas como Zhang Weili e Valentina Shevchenko tornaram-se favoritos dos fãs, exibindo sua incrível habilidade e capacidade atlética.

A mudança de opinião de Dana White

O reconhecimento de White ressalta o crescimento notável do MMA feminino na última década. Ele destaca o talento, a dedicação e o trabalho duro de lutadoras que se estabeleceram como competidoras sérias no esporte.

Esta admissão de White serve como um lembrete do progresso feito na promoção da inclusão nos esportes. Também enfatiza o significativo contribuições de pioneiros como Rousey e Carmouche, que abriram caminho para futuras gerações de lutadoras.

O reconhecimento de White de seu erro anterior e da importância das mulheres no UFC marca uma evolução significativa no esporte. Isso demonstra que barreiras podem ser quebradas e, com determinação e talento, qualquer um pode alcançar a grandeza, independentemente do gênero. Como White disse apropriadamente, “isso precisava ser feito”, e está claro que as mulheres mais do que mereceram seu lugar no mundo das artes marciais mistas.