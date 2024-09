Dana White oferece US$ 25.000 para a primeira pessoa que encontrar ‘Easter eggs’ na Sphere no UFC 306

O UFC 306 oferecerá algo muito especial para espectadores e participantes.

Neste sábado, o UFC 306 — chamado Riyadh Season Noche UFC — acontece no Sphere em Las Vegas, com a luta principal pelo título peso galo entre Sean O’Malley e Merab Dvalishvili. O UFC está promovendo o card como “o maior evento esportivo ao vivo de todos os tempos” e, portanto, a promoção está fazendo de tudo para cumprir suas grandes promessas.

Falando com repórteres após o episódio mais recente de Série ContenderO CEO do UFC, Dana White, revelou alguns detalhes sobre o evento deste fim de semana, incluindo uma lucrativa “caça aos ovos de Páscoa” para os fãs.

“Há filmes, há capítulos”, explicou White quando perguntado sobre a produção em torno do evento. “Cada capítulo começa antes da próxima luta. Então, haverá um show aberto, então o primeiro filme será exibido e terminará no final da luta. Então — nós os chamamos de ‘mundos’ e a luta viverá dentro deste mundo. E o mundo evoluirá enquanto as lutas estiverem acontecendo, mas será muito sutil. Nuvens se moverão, incêndios queimarão, pássaros voarão, ou o que quer que esteja acontecendo naquele tempo, e evoluirá lentamente durante a luta.

“Também haverá Easter eggs em cada um desses filmes. Estamos trabalhando nisso com o jurídico agora, mas o que eu quero fazer, se alguém puder encontrar todos os Easter eggs, eu te dou $25.000.”

White confirmou que os Easter eggs planejados serão todos “relacionados ao show” e acrescentou que essa caça ao tesouro especial só acontecerá no card principal. As preliminares servirão como uma configuração para o card principal, e o show inteiro se moverá do “início dos tempos” e “terminará no futuro”, tudo isso mantendo o espírito que White pretendia desde o início: ser uma carta de amor ao México.

“Se você é mexicano, esse é um filme do Rocky pra caralho pra você, cara”, disse White. “Você vai sair de lá, e se não for, vai desejar ser mexicano.”

E quando tudo estiver dito e feito e o show estiver nos livros, White espera ter conseguido mais do que apenas proporcionar uma experiência única para os fãs do UFC.

“Meu objetivo com isso é ser indicado ao Oscar, ao Emmy e ao Grammy”, disse White.