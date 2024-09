Dana White promete atualizações no boxe no início de 2025: ‘Vou entrar com tudo’

Dana White está falando sério sobre entrar para o boxe dessa vez.

Nos últimos anos, White fez inúmeras alegações sobre pular para a doce ciência, até mesmo promovendo o boxe Zuffa já em 2017, quando Conor McGregor lutou contra Floyd Mayweather. Mas, por mais que White tenha declarado sua “entrada” no boxe, ele também criticou o esporte por estar “tão quebrado que não pode ser consertado”. Mas no início desta semana, White provocou outra aventura no boxe e na terça à noite ele expôs um pouco sobre o assunto.

“Fiz minha primeira luta na Irlanda e vamos começar a anunciar coisas aqui [at the] início de 2025”, disse White aos repórteres após o último episódio de Série Contender.

White está se referindo à luta Callum Walsh vs. Przemyslaw Runowski que ele assistiu no último final de semana em Dublin, Irlanda. White e o promotor de Walsh, Tom Loefller, têm um relacionamento de longa data e o evento foi transmitido ao vivo no UFC Fight Pass.

Neste ponto, não está claro como será a incursão de White no boxe, e o CEO do UFC não está disposto a divulgar mais informações neste momento. Dadas as muitas paradas e recomeços de White no boxe no passado, alguns estão céticos de que desta vez será diferente, mas White insiste que desta vez é real.

“Toda vez que falo com esses caras no telefone, eu digo: ‘Estou louco?’ Mas acho que obviamente agora é a hora ou eu teria feito isso naquela época”, disse White. “Eu estava dando voltas — eu estava até falando sobre Anthony Joshua uma vez e coisas assim. Estou feliz por ter pisado no freio e termos esperado. Tudo é uma questão de tempo. Agora é a hora? Nós vamos descobrir…

“Há um milhão de razões pelas quais agora é [the time]”, White continuou. “Se você notar, no que diz respeito ao boxe, mesmo com todo o dinheiro que o Sheik Turki está investindo nessa coisa, os acordos de televisão não são realmente abundantes agora. Há muitas coisas que acho que posso fazer que outras pessoas ainda não fizeram.”

A promoção é muito diferente entre boxe e MMA, principalmente devido ao Ali Act, que fornece supervisão federal e certas proteções aos lutadores que atualmente não se estendem ao MMA. Mas White insiste que tem um plano para lidar com os diferentes aspectos promocionais das coisas.

“Eu tenho um plano. Vou implementar esse plano e veremos como ele funciona”, disse White. “Veremos como essa coisa funciona. As pessoas têm falado sobre o fim do boxe por 30 anos e ainda estamos aqui falando sobre boxe agora.

“Eu sempre tive uma ideia de como eu achava que deveria ser feito. Não sei se isso é possível, mas vamos descobrir. Estou chegando com armas em punho.”