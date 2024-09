Dana White reage a Alex Pereira querendo voltar para o peso médio

Dana White está totalmente a bordo com a volta de Alex Pereira para o peso médio.

Em outubro, Pereira defende seu título dos meio-pesados ​​contra Khalil Rountree Jr. na luta principal do UFC 307, mas “Poatan” já está de olho em outro oponente: o campeão dos médios do UFC Dricus du Plessis.

Após a recente defesa de título de du Plessis sobre o antigo rival de Pereira, Israel Adesanya, o campeão dos meio-pesados ​​sugeriu que estaria aberto a retornar ao seu antigo reduto dos médios para uma luta, e na terça-feira, ele reforçou essa afirmação, dizendo que, independentemente do que aconteça no UFC 307, ele quer voltar e tentar recuperar o título dos médios que perdeu para Adensanya no ano passado.

Considerando que Pereira já tem uma luta marcada e que ele já mencionou a possibilidade de subir para o peso pesado, alguns podem pensar que “Poatan” está dando mais do que pode no momento, mas White não é um deles.

“Minha opinião sobre ele é que ele é f*dido nojento. Essa é minha opinião sobre ele”, disse White na terça-feira Série Contender coletiva de imprensa. “Ele quer subir, ele quer descer. É por isso que as pessoas o amam. Esse é o tipo de lutador que as pessoas amam. Pereira quer lutar com todo mundo. Eu amo isso.”

A disposição de Pereira de lutar contra qualquer um a qualquer momento tem sido uma grande vantagem para o UFC neste ano em particular. O campeão meio-pesado entrou em cena com um aviso relativamente curto para servir como o evento principal do UFC 300, nocauteando o ex-campeão Jamahal Hill no primeiro round. Ele então entrou em cena com apenas algumas semanas de aviso para salvar o UFC 303 quando Conor McGregor se retirou do card da International Fight Week devido a uma lesão.

Mas, apesar do que Pereira fez pelo UFC este ano, White não está preparado para se comprometer a deixá-lo cair de volta e desafiar du Plessis. Pelo menos não agora.

Em vez disso, White quer manter suas opções em aberto.

“Não sei”, disse White quando perguntado se Pereira vs. du Plessis será reservado. “O que é ótimo sobre isso é, primeiro de tudo, eu disse há um minuto que é por isso que todo mundo o ama e é ótimo, mas também nos dá uma tonelada de opções enquanto estamos fazendo o matchmaking. Devemos fazer isso? Devemos fazer aquilo? Não deveríamos fazer isso? Não deveríamos fazer aquilo? É um bom problema para se ter com um cara como ele.”

Para Pereira, no entanto, pode não haver muito tempo restante. Já com 37 anos, “Poatan” teve uma extensa carreira no kickboxing antes de entrar para o UFC, o que sugere que ele pode não ter muitos anos de auge no esporte. Dado isso, uma luta Pereira vs. du Plessis pode não ser garantida se o UFC não entrar nela logo. Ainda assim, White insiste que, quando se trata de Pereira, o UFC quer pesar todas as suas opções e não apenas se apressar para uma luta.

“Escute, todos esses caras estão lutando contra o tempo”, disse White. “Eles todos lutam contra o tempo. Vamos ter que ver o que acontece nos próximos meses. Há muitas lutas acontecendo nessas categorias de peso. Primeiro Stipe [Miocic] e [Jon] Jones precisa acontecer e então descobriremos para onde iremos. [Tom] Aspinall é obviamente o próximo cara que deve ter a próxima chance pelo título, e veremos como tudo isso vai se desenrolar.”

O UFC 307 acontecerá no dia 5 de outubro no Delta Center em Salt Lake City.