Dana White reage à aposentadoria de Demetrious Johnson do MMA: ‘Absolutamente’ um membro do Hall da Fama do UFC’

Demetrious Johnson anunciou sua aposentadoria das lutas na sexta-feira e parece que ele tem duas induções ao Hall da Fama em seu futuro.

Logo após revelar que estava encerrando a carreira, o ONE Championship anunciou que Johnson seria o membro inaugural do Hall da Fama da promoção. Agora, o CEO do UFC, Dana White, disse o mesmo para o Hall da Fama do UFC após saber que Johnson estava se aposentando do esporte.

“Sim, eu não sabia disso [he retired]”, disse White sobre Johnson ao falar com a Grind City Media.

“Bom para ele. Carreira incrível que ele teve. Nunca tive problemas com Demetrious Johnson. Absolutamente [he’s a UFC Hall of Famer].”

Embora o anúncio de Johnson tenha circulado na sexta-feira, White só soube da notícia no sábado, mas ele só fez elogios ao ex-campeão peso-mosca do UFC.

Johnson não foi apenas o primeiro campeão de 125 libras no UFC, mas também detém o recorde de mais defesas de título na história da promoção, com 11 seguidas. Johnson também detém o recorde de mais vitórias em lutas pelo título peso-mosca do UFC, com 12, mais lutas pelo título peso-mosca do UFC, com 13, mais finalizações em lutas pelo título do UFC, com cinco, e uma longa lista de outras conquistas depois de passar sete anos na organização.

Sua carreira no UFC terminou depois que Johnson foi negociado com o ONE Championship em troca de Ben Askren em um acordo histórico. Após a troca, Johnson fez uma carreira impressionante no ONE, além de capturar o título peso-mosca e o título do Grand Prix do ONE Flyweight, além de uma vitória sobre a lenda do strike Rodtang Jitmuangon em uma luta de regras mistas em 2022.

Embora sua carreira tenha terminado em outro lugar, White acredita que ele foi, na verdade, um dos maiores apoiadores de Johnson, especialmente quando ele lutou para ganhar aceitação dos fãs no UFC.

“Escute, se você voltar para quando ele estava aqui, eu o estava defendendo dos fãs”, disse White. “Quem defendeu Demetrious Johnson mais do que eu?”

Não há como dizer quando Johnson realmente entrará para o Hall da Fama do UFC, mas parece que isso definitivamente vai acontecer um dia, agora que ele está aposentado.