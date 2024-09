Dana White revela seu Monte Rushmore para os 4 melhores lutadores do UFC de todos os tempos

Quando se trata dos quatro melhores lutadores do UFC de todos os tempos, Dana White não hesitou em revelar sua lista.

O chamado “Monte Rushmore” do MMA é debatido constantemente, mas o CEO do UFC definitivamente tinha seus nomes prontos quando lhe fizeram essa pergunta antes do UFC 306 no sábado. Embora a lista de White não seja exatamente surpreendente, ele também mencionou por que algumas pessoas em particular têm que ocupar um lugar entre os maiores lutadores que já competiram no UFC.

“Você tem que ir com Jon Jones”, White disse enfaticamente ao falar com a ESPN. “Você tem que ir com Ronda Rousey. As mulheres não estariam lutando no UFC se não fosse por ela.

“Você teria que colocar GSP (Georges St-Pierre) lá e absolutamente, positivamente Conor McGregor. Ele elevou e mudou o jogo globalmente.”

O primeiro nome na lista de White não deveria surpreender ninguém, dada a forma como ele consistentemente apregoa Jones como o melhor lutador peso por peso do esporte e o maior de todos os tempos quando se trata de MMA. Considerando que Jones nunca realmente provou o gosto da derrota durante sua carreira e ele competiu em 16 lutas de título — o maior número na história do UFC — seu lugar é bem seguro.

No que diz respeito a Rousey, ela é uma membro do Hall da Fama do UFC e ex-campeã peso-galo que certamente foi o catalisador necessário para White mudar sua posição de nunca permitir que mulheres competissem no octógono. Em seu auge, Rousey foi uma das maiores estrelas do esporte e ela atropelou sua oponente até esbarrar em Holly Holm em 2015.

Embora sua saída tenha sido decepcionante após duas derrotas por nocaute seguidas, o impacto de Rousey no UFC ainda é sentido até hoje.

Assim como Jones, Georges St-Pierre construiu uma carreira ridícula com reinados de título em duas categorias de peso e o maior número de defesas de título na história dos meio-médios, com nove seguidas. Ele só perde para Jones em vitórias totais de lutas por título no UFC, com 13, e tem uma longa lista de recordes estatísticos em seu currículo.

Por fim, o poder de estrela de McGregor definitivamente colocou o UFC em outra estratosfera no que diz respeito à popularidade e atenção. Seu histórico não tem sido estelar ultimamente, com um histórico de 1-3 em suas últimas quatro lutas, com a última aparição de McGregor acontecendo em 2021.

Ainda assim, White diz que o lugar de McGregor na história está firmemente consolidado, sem mencionar que sua homenagem como o primeiro campeão do UFC a deter dois títulos simultaneamente é apenas mais um motivo para sua fama.