Dançarino do príncipe, Cat Glover, morre aos 60 anos

Glover de gato – mais conhecida por seu trabalho com Príncipe durante seu apogeu do pop-rock na década de 1980 – morreu.

O falecimento de Glover foi divulgado na terça-feira em sua página do Facebook… “É com grande tristeza que anunciamos formalmente o falecimento de Catherine Vernice Glover – também conhecida como ‘Cat’. Por favor, permita privacidade a seus filhos, familiares e amigos neste momento difícil.”

Glover foi um cantor, dançarino e coreógrafo que ficará para sempre ligado a Prince, que morreu de overdose acidental de fentanil em 2016. Os dois colaboraram em vários álbuns importantes, nomeadamente “Sign o’ the Times” e “Lovesexy”.

Juntos, eles também criaram videoclipes, filmes-concertos e turnês. Cat também foi creditado por ter criado o rap do hit de Prince, “Alphabet St.”

A nativa de Chicago revelou certa vez que aprendeu sobre Prince enquanto morava na zona norte da cidade, onde ouviu seu disco, “Dirty Mind”, para lidar com sua depressão.

Ela então teve sua grande chance como dançarina no show de talentos “Star Search”, onde chegou à final, mas perdeu o prêmio de US$ 100 mil no final.