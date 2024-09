Dani Ceballos, do Real Madrid, fica fora por 6 a 8 semanas devido a lesão – fonte

O meio-campista do Real Madrid Dani Ceballos deve ficar ausente por entre seis e oito semanas devido a uma torção no tornozelo, disse uma fonte à ESPN, aumentando a lista de lesões no meio-campo do clube da LaLiga.

O Madrid confirmou na segunda-feira que Ceballos, 28, se machucou durante a vitória por 2 a 0 sobre o Real Betis.

O internacional espanhol estreou-se como titular na temporada no jogo no Bernabéu, mas foi substituído aos 65 minutos.

“Após os exames realizados hoje pelos Serviços Médicos do Real Madrid em nosso jogador Dani Ceballos, ele foi diagnosticado com uma entorse de grau 3 com lesão ligamentar no tornozelo direito”, informou o Madrid em um comunicado.

Ceballos foi relacionado a uma transferência do Madrid antes do fechamento da janela de transferências na sexta-feira, tendo feito apenas uma breve aparição como substituto nos três jogos do clube na LaLiga antes disso.

Ele tem lutado para consolidar uma vaga regular no time titular do Madrid desde que retornou em 2021 após dois anos emprestado ao Arsenal.

No entanto, algumas atuações impressionantes no final da temporada 2022-23 ajudaram o meio-campista a garantir um novo contrato, que vai até 2027.

O Madrid já estava com falta de meio-campistas, depois que Eduardo Camavinga torceu o ligamento do joelho antes da Supercopa da UEFA, e Jude Bellingham sofreu uma lesão na panturrilha durante um treino.

Espera-se que Bellingham retorne à forma física após a pausa internacional.

A seleção francesa disse na segunda-feira que Ferland Mendy e Aurélien Tchouaméni, do Madrid, não se juntariam a eles na pausa internacional, depois que ambos os jogadores sofreram lesões.

Mendy — que enfrentou problemas físicos frequentes em seus cinco anos no Madrid — jogou 65 minutos da vitória sobre o Betis no domingo, enquanto Tchouaméni jogou os 90 minutos completos.

“Ferland Mendy, com uma lesão na tíbia direita, é substituído por Lucas Digne”, postou France nas redes sociais. “Melhore logo, Ferland!”

Uma fonte disse à ESPN que Mendy deveria retornar para o próximo jogo do Madrid na liga, fora de casa, contra a Real Sociedad, em 14 de setembro.

Mais tarde, a França acrescentou que Tchouaméni havia “machucado o pé esquerdo” e seria substituído por Matteo Guendouzi nos jogos contra Itália e Bélgica.