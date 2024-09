Daniel Cormier diz que Jon Jones e Stipe Miocic não lutarão contra Tom Aspinall: ‘Não acredito que nenhum deles fará isso’

Daniel Cormier não acredita que Tom Aspinall seja realmente o lutador reserva do UFC 309.

No UFC 309, Jon Jones defende seu título dos pesos pesados ​​contra Stipe Miocic em uma luta que já durava mais de um ano, e no começo desta semana, o CEO do UFC, Dana White, declarou que o campeão interino Tom Aspinall é o lutador reserva para a luta. Mas, apesar das garantias de White, algumas dúvidas permanecem sobre se Aspinall realmente entraria em cena caso algo acontecesse com Jones ou Aspinall, e o membro do Hall da Fama do UFC, Daniel Cormier, é um dos céticos.

“Você é ingênuo”, disse Cormier ao co-apresentador Chael Sonnen em seu Cara bom/cara mau show quando Sonnen disse que Jones e Miocic concordaram em lutar contra Aspinall no UFC 309. “Não, não significa isso! O que significa é que agora temos outra oportunidade para decepção…

“Se um desses caras se machucar, nenhum deles vai lutar contra Tom Aspinall. Você está louco. De jeito nenhum. Quando Jon Jones se machucou pela primeira vez, Sergei Pavlovich era o lutador reserva. Quem lutou?! Se alguém se machucar, prepare-se para Tom Aspinall vs. Ciryl Gane. Marque minhas palavras.”

Como Cormier observou, esta não seria a primeira vez que um lutador reserva seria preterido para uma disputa de título, e nem mesmo a primeira vez que isso aconteceu com esta luta em particular. Jones e Miocic deveriam lutar há um ano no UFC 295 quando Jones sofreu uma lesão e se retirou da disputa. Em vez de ter o então lutador reserva Sergei Pavlovich contra Miocic, o UFC optou por adiar a luta Jones-Miocic e Aspinall entrou em cima da hora para lutar contra Pavlovich em uma luta interina.

Isso, somado a outros casos de lutadores reservas que nem sequer tiveram a oportunidade de cumprir seu papel, deixa Cormier em dúvida sobre as chances de Aspinall lutar por um título unificado no UFC 309.

“Eu não entendo o lutador reserva”, disse Cormier. “Lembra quando Charles Oliveira ia lutar contra Islam Makhachev e Mateusz Gamrot era o lutador reserva e então eles trouxeram Alexander Volkanovski para lá? Eu entendo que você queira olhar para essa coisa com olhos claros, mas estou dando dois exemplos principais.

Não é nem sobre estar com medo. É sobre gerenciamento de risco. Se alguém se machucar nessa luta, a recompensa versus o risco de lutar com Tom Aspinall é tão grande que não acredito que nenhum dos dois fará isso. Adoro que seja parte da história agora. Todos nós amamos a história. Amamos uma ótima história. Mas não sei se funciona.”

Contribuindo para a dúvida em torno do papel de Aspinall está o fato de que se acredita que essa luta seja a luta final para Jones e Miocic. Dana White disse isso anteriormente para Miocic, enquanto Jones declarou recentemente que isso seria “mais do que provável” para sua carreira. E para Cormier, essa decisão não é baseada no medo de Aspinall, mas em cálculo básico de carreira.

“Não acho que ele esteja assustado, mas, novamente, é risco versus recompensa…”, disse Cormier. “Uma vitória sobre Tom Aspinall não faz nada mais por Jon Jones do que uma vitória sobre mim ou Vitor Belfort ou Rashad Evans ou Shogun Rua ou Alexander Gustafsson, e toda essa lista de grandes lutadores que ele já derrotou. Tantos grandes lutadores. Derrotar Tom Aspinall não faz muito para acrescentar a isso. Mas perder para Tom Aspinall faz alguma coisa, porque agora você o vê perder. Ele nunca perdeu… Então, para ele ir lá e lutar contra um cara jovem e faminto que parece possuir as habilidades para derrotá-lo, não vale o risco.

“Estou lhe dizendo isso como um cara que por muito tempo esteve no lado errado da equação de Jon Jones, não gostava de Jon Jones, não se importava com ele: não acho que você corre o risco de [what he would be risking]… O legado que ele deixou, eu sinto, pode significar mais do que correr esse risco, especialmente quando você não precisa.”

Cormier tem uma longa história com Jones e Miocic, tendo lutado contra os dois cinco vezes; no entanto, sua rivalidade com Jones é a que define a carreira de ambos. Dado isso, Cormier sabe uma coisa ou duas sobre Jones, e acredita que há apenas uma maneira real de os fãs verem Jones lutar contra Aspinall.

“Jon Jones vs. Tom Aspinall é mais provável de acontecer se Stipe Miocic vencer”, disse Cormier. “Essa é minha opinião… Se Stipe vencer e Jones perder e sentir que tem algo a provar, é mais provável que ele lute contra Tom Aspinall. Se ele vencer, ele irá embora.”

O UFC 309 acontecerá no dia 16 de novembro no Madison Square Garden, em Nova York.