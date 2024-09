Daniel Cormier questiona retorno de Jorge Masvidal: ‘Será que gostaríamos de vê-lo hoje?’

Daniel Cormier não tem certeza se Jorge Masvidal deve retornar.

O ex-campeão ‘BMF’ de 39 anos se aposentou do MMA em abril de 2023 após perder para Gilbert Burns no UFC 287, mas retornou aos esportes de combate em julho passado, quando enfrentou Nate Diaz em uma luta de boxe que Diaz acabou vencendo. Mas essa derrota pareceu motivar Masvidal, que anunciou no início desta semana que está em negociações com o UFC para retornar à promoção em um futuro próximo.

No entanto, o membro do Hall da Fama do UFC e comentarista Cormier questiona se Masvidal deveria retornar.

“Jorge Masvidal deve ser elogiado por fazer o que fez para atingir os níveis de estrelato que atingiu, porque quando você olha para sua carreira como um todo, você realmente vê um cara que passou a maior parte de seu auge, a maior parte de sua juventude, como um lutador mediano”, disse Cormier em seu canal do YouTube. “Ele simplesmente era. É o que é. Não há nada para se envergonhar. É o que era…

“Olhe para os nomes no currículo dele. No final das contas, quando você olha para a carreira como um todo, tudo se resume a um ano em que Jorge Masvidal fez vocês se importarem, e isso o tornou uma estrela. Mas minha pergunta para você agora é: Você ainda se importa? Porque é nisso que ele está apostando…

“Ele perdeu suas últimas quatro lutas de MMA, [and] ele perdeu uma luta de boxe. Ele disse que voltaria, engomaria alguém e o UFC estaria implorando para que ele lutasse por um campeonato. Minha pergunta para você é: você se importa agora? Você se importa como se importava em 2019? Você se importa como se importava quando ele estava naquela fase incrível quando ele se transformou de um cara mediano, de um cara que era um pouco um viajante, em uma atração principal do evento? Ele e Kamaru Usman venderam um monte de pay-per-views. Mas você se importa hoje, em 2024, em ver Jorge Masvidal voltar e lutar contra alguém?”

Como Cormier observou, Masvidal chegou ao estrelato no final de sua carreira. Veterano de mais de 50 lutas profissionais, Masvidal estourou em 2019 com vitórias sobre Darren Till e Ben Askren, sendo este último o nocaute mais rápido da história do UFC, antes de ganhar o título inaugural ‘BMF’ sobre Diaz no UFC 244. Essa acabou sendo a vitória final de sua carreira no MMA, pelo menos até agora, já que “Gamebred” perdeu quatro lutas seguidas antes de se aposentar.

Considerando esse momento de forma e sua idade, além da natureza de seu estrelato, Cormier simplesmente não tem certeza se Masvidal atrai muito interesse dos fãs agora.

“Em 2019, ele fez algo que eu nunca vi alguém fazer em uma luta antes”, disse Cormier. “…Este é um cara que começou o início de sua carreira no UFC não muito bem, e ninguém se importou. Mas ele acabou se tornando um cara do evento principal. Nós nos importamos em vê-lo hoje? Ou nos importamos em vê-lo hoje contra alguém que é um grande nome? Essa é a única maneira de você se importar? Porque para mim, se Jorge Masvidal voltar, tem que ser contra alguém que seja uma luta divertida. Porque agora, ele não está lutando tão competitivamente quanto antes…

“Posso te dizer agora mesmo, se Nate Diaz dissesse, ‘Estou voltando’, as pessoas ficariam animadas. Nate Diaz e Jorge Masvidal são tidos na mesma consideração?”

Se os fãs vão se importar ainda não se sabe, mas Masvidal certamente parece pensar que sim. Ele descartou a possibilidade de lutar contra Michael Chandler, caso sua luta teórica com Conor McGregor não se concretize, mas, principalmente, ele está feliz em lutar contra qualquer um, desde que o salário esteja correto. E apesar de toda a incerteza de Cormier sobre se Masvidal ainda atrai interesse, o ex-campeão de duas divisões admite que, se isso acontecer, ele certamente estará sintonizado, ele apenas espera que isso não aconteça.

“Eu o assistiria lutar, com certeza… Mas minha pergunta é, você se importa? … Ele tem 39 anos agora”, disse Cormier. “Seus melhores dias parecem ter ficado para trás, perdeu quatro seguidos. Ele pode recriar o que fez antes?…

“Acredito que com o trabalho que ele estava fazendo fora do octógono, sua promoção parece estar indo bem, e fiquei feliz em vê-lo ir embora.”