Daniel Cormier zomba da comparação Jon Jones-Michael Jordan, acredita que o legado de Jones será ‘derrubado’

Daniel Cormier quer que as pessoas se controlem quando se trata de comparar Jon Jones com os maiores nomes de outros esportes.

Especificamente, Cormier ficou ofendido com a sugestão de que Jones terá um legado tão duradouro quanto a lenda da NBA Michael Jordan. Seis vezes campeão da NBA e cinco vezes MVP, Jordan é amplamente considerado o melhor jogador de basquete que já existiu na Terra.

Jones é considerado semelhante pela comunidade do MMA, tendo reinado no topo da divisão dos meio-pesados ​​​​de 2011 a 2020 (suas corridas foram interrompidas apenas por questões legais fora da jaula, bem como por falhas nos testes de drogas em 2016 e 2017), e ele nunca sofreu uma derrota em 29 lutas profissionais, exceto uma desqualificação para Matt Hamill. Em sua luta mais recente, ele conquistou o título dos pesos pesados ​​do UFC com uma vitória por finalização unilateral sobre Ciryl Gane.

A comparação Jones-Jordan surgiu durante a recente aparição de Cormier no Libra 4 libras podcast quando o apresentador Kamaru Usman sugeriu que não é loucura considerar Jones o Jordan do MMA. Cormier discordou veementemente.

“Você terminou a entrevista?” Cormier disse, brincando. “Você só quer terminar? O que? … Então Jon Jones é o Michael Jordan e LeBron James do MMA? Você vai sentar aqui, na vida real, uma, duas, três, quatro, cinco câmeras… Jon Jones, para mim, se estou falando de um equivalente de futebol ou basquete. Jon Jones, quando procuro um esporte [comparison]é um cara que já fez tanta coisa, mas por causa de todas as outras coisas fica difícil colocá-lo naquele ar rarefeito.

“Se Michael Jordan estava fazendo coisas ilegais, não sabemos, não posso julgá-lo. Georges St-Pierre, não posso julgá-lo. Eu sei de outras coisas, então é difícil para mim dizer que esse cara está sentado ali. Michael Jordan terminou de jogar basquete em 1996 e as pessoas ainda não querem dizer que alguém é melhor. Haverá uma pessoa que as pessoas dirão que substitui Jon Jones como o maior de todos os tempos. Ele não deixou um legado que não pareça [never] vai ser derrubado. Jordan deixou um legado que vimos LeBron James fazer o que ele fez, vimos Kobe [Bryant] faça o que ele faz, vimos esses grandes jogadores e eles ainda não estão dispostos a dizer que são melhores.”

Além das transgressões bem documentadas de Jones, que Cormier há muito afirma serem impossíveis de ignorar ao discutir seu legado, o membro do Hall da Fama do UFC simplesmente não acredita que Jones tenha feito o suficiente para criar um caso incontestável para ser considerado o GOAT. “DC” é ele próprio um campeão de duas divisões, tendo detido o título dos pesos pesados ​​e – como beneficiário das suspensões de Jones – o título dos meio-pesados.

O próximo passo de Jones é defender o título dos pesos pesados ​​contra Stipe Miocic no UFC 309, no dia 16 de novembro, no Madison Square Garden, em Nova York. Perdendo para Jones duas vezes (a segunda luta foi transformada em no-contest quando Jones testou positivo para uma substância proibida, Cormier não tira nada da capacidade de seu rival de longa data de se destacar em situações de grandes jogos.

“Acho que é isso que ele faz”, disse Cormier. “Quanto maior o desafio, melhor ele se prepara. Então isso levanta a seguinte questão: as pessoas veem que estão olhando para além de Stipe. Todo mundo está olhando para além de Stipe, então ele não treinará tanto? Porque se ele ignorar Stipe, Stipe é um menino mau. Stipe Miocic é um menino mau.

“Ele bate forte. Ele não é lento. Ele pode lutar. Ele tem um bom cardio e Stipe não desiste. Será uma luta mais difícil para Jon Jones do que as pessoas imaginam.”

E por mais que Jones tenha sido criticado por seguir o plano do UFC de lutar contra Miocic, em vez de pressionar por uma luta com o campeão interino Tom Aspinall, Cormier não está usando isso como motivo para rebaixar a perspicácia de Jones no octógono.

“Ele é muito mais inteligente do que as pessoas acreditam e é durão”, disse Cormier. “Ele é muito mais durão do que as pessoas acreditam.”