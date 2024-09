Daniel Dubois destrói Anthony Joshua por nocaute no quinto round e mantém título dos pesos pesados

Daniel Dubois não deixou dúvidas de que merece ser chamado de campeão.

O detentor do título dos pesos pesados ​​da IBF defendeu seu cinturão com sucesso com uma demolição unilateral de Anthony Joshua no sábado, precisando de pouco mais de cinco rounds para derrotar Joshua com uma sequência de nocautes após ameaçar com knockdowns no início da luta.

“Você não está entretido?”, disse Dubois em sua entrevista pós-luta, agitando um Estádio de Wembley lotado em Londres.

Dubois saiu dando socos poderosos desde o início e seus esforços renderam frutos logo no início, quando ele derrubou Joshua com um overhand de direita no final do Round 1. Joshua respondeu à contagem, mas a partir daí foi só ladeira abaixo para ele, já que ele nunca chegou perto de diminuir a diferença.

O Round 2 começou com Dubois em perseguição, o que rapidamente colocou Joshua em modo de sobrevivência. Dubois não se incomodou com os jabs de Joshua e continuou a pressionar Joshua, buscando o final. Isso quase aconteceu no final do Round 3, quando Joshua foi novamente derrubado antes do gongo, apenas para ganhar mais alguns minutos de ação.

Joshua estava escorregando e deslizando por todo o ringue com Dubois pressionando-o e, embora ele tenha feito uma performance animada, sorrindo e mostrando a língua com Dubois socando, era óbvio que o fim estava próximo. E o fim de fato veio 59 segundos no quinto com Dubois acertando um contra-ataque de direita que derrubou Joshua, deixando-o de quatro sem conseguir responder à contagem do árbitro Marcus McDonnell.

Com a vitória, Dubois manteve seu incontestável campeonato peso-pesado da IBF. O rebatedor inglês detinha um cinturão interino que foi elevado ao status incontestável quando o campeão anterior Oleksandr Usyk abriu mão de sua parte do título. Usyk está programado para uma revanche contra Tyson Fury em 21 de dezembro, após derrotar Fury anteriormente em maio passado.