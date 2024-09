Daniel Ricciardo é eliminado pelo RB; assento de Liam Lawson é confirmado

Liam Lawson substituirá Daniel Ricciardo na RB pelo restante da temporada de Fórmula 1 de 2024, a Red Bull finalmente confirmou na quinta-feira.

A saga sobre o futuro de Ricciardo dominou a preparação e as consequências do Grande Prêmio de Cingapura no último fim de semana.

Ricciardo ficou emocionado nas entrevistas após a corrida, onde marcou a volta mais rápida em sua última volta, já que ficou claro que provavelmente seria sua última corrida no esporte.

A Red Bull, dona da equipe RB, tornou a notícia oficial, anunciando que Lawson substituirá Ricciardo a partir do Grande Prêmio dos EUA.

Lawson, 22, ingressou no programa de pilotos da Red Bull em 2019.

O neozelandês correu pela RB em cinco corridas no ano passado como substituto de Ricciardo, que quebrou um osso da mão durante os treinos para o Grande Prêmio da Holanda.

A notícia provavelmente sinaliza o fim da carreira de Ricciardo na F1, e ele se despediu do esporte em uma postagem no Instagram.

Obrigado Daniel 💙

“Eu amei esse esporte a minha vida inteira. É selvagem e maravilhoso e tem sido uma jornada”, escreveu Ricciardo. “Aos times e indivíduos que fizeram sua parte, obrigado. Aos fãs que amam o esporte às vezes mais do que eu, haha, obrigado.

“Sempre terá seus altos e baixos, mas foi divertido e, verdade seja dita, eu não mudaria isso. Até a próxima aventura.”

Ricciardo venceu sete corridas em sua passagem original pela Red Bull, entre 2014 e 2018, e também conquistou a vitória no Grande Prêmio da Itália de 2021 pela McLaren.

Liam Lawson está substituindo Daniel Ricciardo como RB pelo resto da temporada de F1 de 2024. Kym Illman/Getty Images

Na quinta-feira, RB postou uma mensagem de agradecimento a Ricciardoelogiando-o por seu serviço à equipe, antes do comunicado à imprensa anunciando Lawson, publicado 20 minutos depois.

O chefe do RB, Laurent Mekies, disse: “Todos aqui na VCARB [Visa Cash App RB] gostaria de agradecer a Daniel por seu trabalho duro nas últimas duas temporadas conosco. Ele trouxe muita experiência e talento para o Time com uma atitude fantástica, que ajudou todos a desenvolver e fomentar um espírito de equipe unido.

“Daniel tem sido um verdadeiro cavalheiro dentro e fora da pista e nunca sem aquele sorriso. Ele fará falta, mas sempre terá um lugar especial na família Red Bull.

“Gostaria também de aproveitar esta oportunidade para dar as boas-vindas a Liam. Ele já conhece bem a equipe. Ele correu para nós na temporada passada e lidou bem com circunstâncias difíceis, então será uma transição natural. É ótimo ver jovens talentos da família Red Bull darem o próximo passo. Estamos ansiosos para nos concentrarmos no resto da temporada juntos.”

Embora não haja confirmação de 2025 no comunicado, é amplamente esperado que Lawson continue com o RB na próxima temporada.