Daniel Ricciardo perdeu o ‘instinto assassino’ depois da Red Bull – Marko

O consultor de corridas da Red Bull, Helmut Marko, disse acreditar que Daniel Ricciardo perdeu seu instinto assassino quando trocou a Red Bull pela Renault em 2019.

Ricciardo conquistou sete de suas oito vitórias na Red Bull, antes de passar dois anos cada na Renault e na McLaren – vencendo o Grande Prêmio da Itália de 2021 para esta última.

Ricciardo voltou ao RB na temporada passada, mas na quinta-feira foi confirmado que dará lugar a Liam Lawson pelo resto da temporada.

Marko disse que Ricciardo nunca mais foi o mesmo depois de deixar a equipe principal da empresa.

“Acho que a decisão de deixar a Red Bull Racing foi o ponto de viragem na sua carreira”, disse Marko ao Motorsport Total. “Então ele não tinha um carro vencedor nem na Renault nem na McLaren. Ele venceu em Monza, mas foram circunstâncias especiais.

“Não sei exatamente o que aconteceu, porque se soubéssemos o teríamos ajudado. Mas a velocidade e, principalmente, essa freada tardia, e aí ele vai para a esquerda ou para a direita… nesses últimos anos ele tentou mas não estava mais lá, o instinto assassino se foi.”

Marko também sugeriu, como a Red Bull fez quando Ricciardo assinou seu contrato com a Renault, que o australiano saiu porque não achava que poderia vencer Max Verstappen em máquinas iguais.

Daniel Ricciardo foi dispensado pelo RB. Imagens de Mark Thompson/Getty

“Ele tinha certas reservas em relação ao motor Honda e aparentemente ouvia mais as conversas doces da Renault e Cyril Abiteboul. Financeiramente, não havia muita diferença entre o que a Renault lhe ofereceu e o que nós oferecemos.

“Eu também disse a ele: ‘Shoeys vai ser difícil para você’. Não acho que vimos muito a Renault no pódio. Ele veio até nós, vencendo Vettel com vitórias de três a zero em 2014 e depois disso , Daniil Kvyat foi mais rápido que ele às vezes, mas ao longo da temporada ele também o manteve sob controle.

“E então Max veio e ficou cada vez mais forte, então essa foi certamente uma das razões para sua decisão de escolher a Renault em vez de nós”.

Fontes disseram à ESPN que Marko era o membro sênior da administração da Red Bull pressionando para que Lawson substituísse Ricciardo, com Christian Horner apoiando o piloto veterano até o fim.

Marko quer transformar o segundo time da empresa novamente em um campo de treinamento para seus jovens talentos.

Lawson, que ingressou na academia de pilotos da Red Bull em 2019, tem seis eventos este ano para mostrar seus talentos enquanto a empresa decide em qual de suas equipes ele pilotará no próximo ano, com o futuro de Sergio Pérez ainda incerto.