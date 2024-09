Darnold acerta Jefferson para TD elétrico de 97 jardas dos Vikings

O wide receiver do Minnesota Vikings, Justin Jefferson, deu ao novo quarterback Sam Darnold um conjunto simples de instruções de duas palavras nesta temporada: confie em mim.

Darnold fez exatamente isso no domingo, ao lançar de sua própria end zone, atingindo Jefferson no fundo do campo contra dupla cobertura e então observando Jefferson transformar a bola em um passe para touchdown de 97 jardas.

Jefferson ficou atrás dos safetys Ji’Ayir Brown e George Odom, pegou o passe na linha de 45 jardas dos 49ers e então girou e ultrapassou Brown e Odom até a end zone.

A jogada deu aos Vikings uma vantagem de 10 a 0 sobre o San Francisco 49ers no segundo quarto no US Bank Stadium.

Foi uma recepção para a carreira de Jefferson. Foi também a segunda jogada mais longa na história dos Vikings e a jogada mais longa de um jogador dos Vikings desde que o recebedor Bernard Berrian pegou um touchdown de 99 jardas de Gus Frerotte na Semana 13 da temporada de 2008.