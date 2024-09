Darren Till responde a Anthony Taylor: ‘Eu nem vou treinar para alguém como você e vou te derrubar’

Darren Till aceita a convocação de Anthony Taylor.

No fim de semana, Taylor conquistou outra vitória no Misfits Boxing, parando Gabriel Silva — filho de Anderson Silva — no terceiro round no Misfits Boxing 17 em Dublin, Irlanda. Após sua vitória, Taylor então desafiou Till para uma luta, e parece que “The Gorilla” está muito feliz em atender, respondendo a Taylor via mídia social.

“Esta é uma mensagem para Anthony Taylor”, disse Till. “Eu não costumo fazer essa merda, mas eu vi você me desafiar neste fim de semana. Parabéns pela sua vitória. Eu vou lutar com você em qualquer lugar, agora mesmo. Qualquer evento que o Misfits queira fazer. Se você quiser fazer isso na minha cidade e quiser tentar me nocautear em Liverpool, então faremos isso aqui. Em qualquer peso, em qualquer data. Porque você, senhor, é uma merda, e eu acho que todos os outros são uma merda. Eu nem vou treinar para alguém como você e vou te nocautear, OK?”

Ex-desafiante ao título dos meio-médios do UFC, Till recebeu sua liberação do UFC em 2023 após sua derrota para Dricus du Plessis. Till deveria então enfrentar o ex-campeão mundial de boxe Julio Cesar Chavez Jr. em sua estreia no boxe neste verão no undercard da luta planejada Jake Paul vs. Mike Tyson. Esse evento foi adiado, então Till mudou de ideia e voltou à ação contra Mohammad Mutie no Social Knockout 3. Till venceu a luta por nocaute técnico controverso, o que levou a uma briga no ringue.

Taylor também é um ex-lutador de MMA, tendo competido várias vezes pelo Bellator MMA. Ele fez a transição para o boxe em 2021, onde acumulou um recorde de 7-4-1, incluindo quatro vitórias consecutivas dentro do ringue do Misfits.