Data e hora ausentes na barra de menu do macOS? Veja como consertar

Principais conclusões Atualizações como o macOS Sonoma ou aplicativos de terceiros podem fazer com que a data e a hora desapareçam da barra de menus do seu Mac; soluções comuns incluem verificar as configurações da barra de menus, reiniciar o Mac e limpar a desordem da barra de menus.

Correções avançadas envolvem inicializar no Modo de Segurança para verificar se há software interferente, testar em outra conta de usuário, desinstalar ferramentas de sistema problemáticas como o CleanMyMac e usar o Utilitário de Disco para reparar problemas de disco.

Você notou recentemente que a data e a hora desapareceram da barra de menu do seu Mac? Esse problema se tornou bastante comum, especialmente após atualizações do macOS como o macOS Sonoma. Muitos usuários dependem do acesso rápido à data e hora para suas tarefas diárias, e não tê-las visíveis pode ser frustrante. Seja uma simples alteração de configurações ou um resultado de interferência do sistema, a boa notícia é que há várias maneiras de corrigir esse problema.

Neste artigo, nós o guiaremos pelas causas comuns do problema e forneceremos soluções passo a passo para obter sua data e hora de volta na barra de menu. Seja você um usuário novato do Mac ou um especialista experiente, essas soluções ajudarão você a solucionar o problema e restaurar a data e a hora perdidas com facilidade.

A data e a hora desaparecendo da barra de menu podem ser causadas por vários fatores, geralmente vinculados a alterações recentes ou configurações ocultas no macOS. Identificar a causa raiz ajudará você a aplicar a solução mais eficaz. Aqui estão alguns motivos comuns pelos quais esse problema ocorre:

Uma das causas mais frequentes desse problema é após a atualização para uma nova versão do macOS, como o macOS Sonoma. Embora as atualizações visem melhorar o desempenho, elas podem, às vezes, introduzir pequenos bugs que afetam as configurações de exibição, incluindo a data e a hora na barra de menu.

2. Interferência de aplicativos de terceiros

Certos aplicativos de terceiros, particularmente otimizadores de sistema, limpadores ou software antivírus, podem interferir nas configurações do macOS. Aplicativos como CleanMyMac, MacKeeper ou outras ferramentas de “otimização” podem modificar ou ocultar elementos do sistema, incluindo a barra de menu.

3. Configurações incorretas do sistema

Às vezes, a data e a hora podem desaparecer simplesmente porque as configurações foram alteradas sem querer. Por padrão, o macOS oferece opções para personalizar o que aparece na barra de menu, e um simples problema de configuração pode estar por trás da exibição ausente.

Se você tiver muitos ícones na barra de menu (por exemplo, Wi-Fi, bateria e aplicativos de terceiros), a data e a hora podem ser ocultadas automaticamente devido à falta de espaço, especialmente em Macs com telas menores ou entalhes.

Se sua data e hora desapareceram da barra de menu, não se preocupe — há alguns passos simples que você pode tomar para restaurá-la. Muitas vezes, a solução pode ser encontrada nas configurações do seu sistema ou realizando uma reinicialização rápida. Aqui estão as correções mais comuns que você pode tentar:

O primeiro e mais fácil passo é garantir que seu macOS esteja configurado para mostrar a data e a hora na barra de menu. Veja como verificar:

Abrir Configurações do sistema.

Clique em Centro de controle .



. Role para baixo na barra lateral esquerda para encontrar o Relógio opção.

opção. Garantir a caixa para “Mostrar data” é verificado. Você também pode ajustar se o tempo é exibido em formato analógico ou digital.

Às vezes, os usuários desabilitam acidentalmente a data e a hora nessas configurações, portanto, verificar se tudo está configurado corretamente pode resolver o problema.

2. Reinicie o seu Mac

Uma reinicialização simples pode resolver muitos problemas do sistema, incluindo exibições de data e hora ausentes. Após atualizações do sistema ou alterações de software, uma reinicialização ajuda o macOS a recarregar suas configurações corretamente.

Clique no Logotipo da Apple no canto superior esquerdo da tela.

no canto superior esquerdo da tela. Escolher Reiniciar e permita que seu Mac reinicie.

Isso atualizará os processos do sistema e, em muitos casos, restaurará a data e a hora na barra de menu.

Se sua barra de menu estiver abarrotada com muitos ícones, a data e a hora podem ficar ocultas. Reduzir o número de ícones exibidos pode ajudar a liberar espaço:

Clique em cada ícone da barra de menu enquanto segura o Tecla de comando e arraste ícones desnecessários para fora da barra de menu.

e arraste ícones desnecessários para fora da barra de menu. Certifique-se de que há espaço suficiente para que a data e a hora reapareçam. Isso é especialmente útil para Macs com entalhes ou telas menores.

Se as correções rápidas não funcionarem, não se preocupe — há métodos de solução de problemas mais avançados que você pode tentar. Essas soluções são projetadas para resolver problemas mais profundos do sistema que podem estar fazendo com que a data e a hora desapareçam da barra de menus do seu Mac.

1. Use o Modo de Inicialização Segura

O modo Safe Boot ajuda você a identificar se softwares ou extensões de terceiros estão causando o problema. Quando você inicializa no Modo de Segurança, o macOS desabilita serviços não essenciais, ajudando a isolar o problema.

Passo 1: Desligue seu Mac.

Passo 2: Ligue-o e pressione e segure imediatamente o botão Mudança tecla até ver a tela de login.

Etapa 3: Efetue login (talvez seja necessário efetuar login duas vezes).

Passo 4: Verifique se a data e a hora reapareceram na barra de menu.

Se o Modo de Segurança restaurar a data e a hora, é provável que um aplicativo ou serviço de terceiros esteja causando o problema. Após identificar isso, você pode remover ou ajustar o aplicativo que está interferindo.

2. Teste em outra conta de usuário

Às vezes, o problema é isolado para uma conta de usuário específica no seu Mac. Testar em outra conta pode ajudar a determinar se esse é o caso.

Passo 1: Abrir Configurações do sistema e vá para Usuários e Grupos.

Passo 2: Clique no ícone de cadeado na parte inferior e digite sua senha.

Etapa 3: Crie uma nova conta de usuário clicando em botão de mais (+).

Passo 4: Saia da sua conta atual e entre na nova conta de usuário.

Se a data e a hora aparecerem na nova conta de usuário, o problema é específico da sua conta original. Você pode então investigar quaisquer configurações ou aplicativos específicos que estejam causando o problema.

3. Desinstale aplicativos problemáticos de terceiros

Certos aplicativos de terceiros — especialmente limpadores de sistema, otimizadores ou software antivírus — podem interferir no macOS. Alguns aplicativos comumente relatados que podem causar problemas incluem:

CleanMyMac

Guarda-Mac

Dr. Limpador Profissional

Passo 1: Abrir Localizador e vá para o Aplicações pasta.

Passo 2: Arraste e solte quaisquer aplicativos de sistema de terceiros (especialmente otimizadores e limpadores) para o Lixo.

Etapa 3: Reinicie o seu Mac e verifique se a data e a hora retornaram.

Esses métodos avançados de solução de problemas podem ajudar a resolver problemas mais persistentes, identificando interferências mais profundas do sistema ou problemas específicos do usuário.

Reparos do Utilitário de Disco (para problemas persistentes)

Se a data e a hora ainda estiverem faltando na barra de menu do seu Mac depois de tentar as soluções anteriores, é hora de garantir que seu disco esteja funcionando corretamente. O Utilitário de Disco é uma ferramenta interna do macOS que ajuda a reparar problemas relacionados ao seu disco rígido. Executar um reparo de disco pode resolver erros subjacentes do sistema que podem estar causando o problema.

Abra o Utilitário de Disco:

Clique em Localizador e vá para o Aplicações pasta.

e vá para o pasta. Abra o Utilitários pasta e selecione Utilitário de Disco.

Permissões de reparo de disco:

No Utilitário de Disco, selecione o disco rígido do seu Mac na barra lateral (geralmente rotulado Macintosh HD ).

). Clique no Primeiro socorro botão na parte superior da janela.

botão na parte superior da janela. Confirme clicando Correr para iniciar o processo de verificação e reparo do disco.

para iniciar o processo de verificação e reparo do disco. O Utilitário de Disco agora verificará se há erros na unidade e tentará corrigi-los automaticamente.

Reinicie o seu Mac:

Quando o Utilitário de Disco terminar de reparar os problemas, reinicie o Mac.

Verifique se a data e a hora reapareceram na barra de menu.

Executar o Utilitário de Disco pode corrigir pequenos problemas de disco que podem estar causando instabilidade no sistema, levando à ausência de elementos como data e hora na barra de menu.

Se as soluções anteriores não resolveram o problema, pode ser útil executar uma ferramenta de diagnóstico para identificar quaisquer problemas subjacentes com seu sistema. Uma dessas ferramentas é Etrecheckum aplicativo de diagnóstico gratuito desenvolvido para fornecer um relatório detalhado da saúde do seu Mac sem fazer nenhuma alteração no sistema.

O que é Etrecheck?

O Etrecheck é uma ferramenta poderosa que verifica o hardware e o software do seu Mac, fornecendo um relatório que destaca possíveis problemas, como:

Problemas de desempenho

Conflitos de software de terceiros

Malware ou software indesejado

Falhas no sistema ou erros de disco

Acesse o site oficial do Etrecheck e baixe o aplicativo.

Siga as instruções na tela para instalar o Etrecheck no seu Mac.

Abra o Etrecheck e escolha a opção para executar uma Básico ou Verificação completa .

ou . Aguarde a conclusão da verificação, o que levará alguns minutos.

O Etrecheck gerará um relatório resumindo todos os problemas encontrados no seu Mac.

Procure por problemas relacionados a processos do sistema, aplicativos de terceiros ou erros de disco que possam explicar por que a data e a hora estão faltando na barra de menu.

O Etrecheck frequentemente fornece sugestões sobre como corrigir os problemas detectados.

Você pode resolver manualmente quaisquer conflitos de terceiros ou problemas de desempenho desinstalando aplicativos conflitantes ou reparando arquivos do sistema.

Por que usar o Etrecheck?

Etrecheck é uma ferramenta de diagnóstico abrangente que não faz alterações no seu sistema. É particularmente útil para identificar conflitos de software, apps de terceiros ou problemas de desempenho que não são imediatamente óbvios por meio de solução de problemas básicos.

Conclusão

Restaurar a data e a hora na barra de menus do seu Mac não precisa ser um processo complicado. Seguindo estas etapas de solução de problemas — começando com verificações simples de configurações, avançando para inicialização segura e reparos de disco e usando ferramentas de diagnóstico como o Etrecheck — você deve conseguir resolver o problema. Se tudo mais falhar, entrar em contato com o Suporte da Apple garante que você tenha orientação profissional para fazer seu Mac voltar ao normal.

LEIA TAMBÉM: