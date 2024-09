Davante Adams, do Raiders, rejeita alegação de que está infeliz em Las Vegas

HENDERSON, Nevada — O wide receiver do Las Vegas Raiders, Davante Adams, criticou as recentes alegações do ex-wideout da NFL DeSean Jackson de que Adams não estava “feliz” em Las Vegas.

“No final das contas, fatos são fatos e isso não é um fato”, disse Adams na quarta-feira, enquanto os Raiders se preparavam para a abertura da temporada contra o Los Angeles Chargers.

“Provavelmente falei com DeSean Jackson talvez três ou quatro vezes na minha vida, e nunca tive uma conversa com ele [about this]nunca. E eu coloco isso nos meus filhos. Nunca falei com ele sobre nada.”

Adams disse que a única pessoa com quem ele compartilha sentimentos publicamente é sua esposa.

“E ela não está por aí vazando nada ou deixando esse tipo de coisa na mídia”, disse ele.

“Se não vem da boca do cavalo, provavelmente são touros…”

Davante Adams está entrando em sua terceira temporada com os Raiders. Ele pegou 22 touchdowns e acumulou 2.660 jardas em duas temporadas com Las Vegas. Chris Unger/Getty Images

Jackson, que jogou pelos Raiders brevemente em 2021, apareceu no “The Herd with Colin Cowherd” em 27 de agosto e foi questionado sobre Adams, cuja aparição na série “Receiver” da Netflix frequentemente mostrava um jogador frustrado.

Some isso ao fato de Adams ter perdido tempo nas OTAs e no campo de treinamento, além de não ter jogado na temporada de exibição (ele voltou para casa para ficar com a esposa no nascimento do filho) e Jackson deu sua opinião.

“Quer dizer, você tem Gardner Minshew, que na verdade foi nomeado o quarterback titular deste ano”, disse Jackson. “Este ano vai ser difícil. Eles não têm o quarterback que querem. Eu sei que eles queriam um quarterback naquele draft, e não conseguiram o cara deles. Então, obviamente, eles meio que optaram por quem eles têm.

“Este é difícil porque eu e Davante, nós conversamos e cara, eu odeio fazer isso, eu não quero ser o cara que fica tipo, ‘Oh, DJax disse isso e disse aquilo.’ Mas no final do dia, ele está infeliz. Quer dizer, você vai de Aaron Rodgers, então você vem para o Las Vegas Raiders e agora não é só Jimmy G [Garoppolo]você teve seu filho [Derek] Carr. Não deu muito certo… desde os dias de Fresno State, certo? Você acha que eles voltariam e resolveriam tudo e simplesmente não deu certo. Então agora, eu simplesmente não acho que ele esteja realmente tão feliz lá.”

Adams disse que quase divulgou um vídeo seu negando as alegações de Jackson, mas não quis dar “atenção” à situação antes de ser questionado sobre isso na quarta-feira.

“Mas em termos de eu estar chateado ou não estar feliz nesta organização, é só um monte de BS que tem como objetivo confundir todo mundo e virar isca de clique”, disse Adams. “Todo mundo quer ver o que Davante Adams tem a dizer, e, você sabe, ele está puto em Vegas. Se eu estivesse puto, quero dizer, eu não estaria aqui agora.

“Eu não acho que vocês que estão na minha frente [are] sentindo a vibração de que quero deixar este lugar. E se você fizer isso, então você está apenas alimentando os touros— que eles estão alimentando todos vocês lá fora. E isso não é realidade.”