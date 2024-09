David Beckham entre os presentes no funeral de Sven-Göran Eriksson

O funeral de Sven-Göran Eriksson, o primeiro técnico estrangeiro a treinar a seleção inglesa, foi realizado na sexta-feira na pequena cidade sueca de Torsby, onde ele cresceu antes de embarcar em uma carreira ilustre no auge do futebol europeu.

Um treinador de fala mansa, mas determinado, Eriksson comandou equipes na Suécia, Portugal e Itália, ganhando grandes troféus nas décadas de 1980 e 1990 antes de assumir a seleção da Inglaterra em 2001, treinando estrelas como David Beckham, que estava entre os presentes na cerimônia.

Eriksson anunciou em janeiro que estava com câncer de pâncreas em estado terminal e passou boa parte dos meses seguintes se reconectando com muitos lugares e pessoas importantes para sua carreira antes de morrer no mês passado.

Ele realizou seu sonho de treinar o Liverpool, depois de liderar o clube em um jogo beneficente contra o Ajax, em Anfield, em março.

David Beckham estava entre os presentes que prestaram homenagem a Sven-Goran Eriksson no funeral do ex-técnico em Torsby, Suécia. ADAM IHSE/TT/Agência de Notícias TT/AFP via Getty Images

O funeral ocorreu em Torsby, uma cidade rural com menos de 5.000 habitantes perto da fronteira com a Noruega, e contou com a presença de centenas de pessoas dentro da igreja.

Cerca de 200 assentos na igreja neogótica de 1898 foram reservados para sua família, amigos e jogadores de sua carreira no mundo do futebol, de acordo com seu agente. Os assentos restantes foram abertos para o público, de acordo com o desejo de Eriksson

Outros acompanharam o culto em um telão instalado do lado de fora, e o funeral recebeu ampla cobertura da mídia sueca.

O caixão de madeira foi levado por carregadores na igreja na sexta-feira de manhã. Ao lado do caixão havia uma foto de Eriksson em uma pequena mesa. As coroas de flores incluíam algumas enviadas pela FIFA e pela Lazio, o time italiano que Eriksson levou ao título da Série A em 2000.

Outros presentes no funeral incluíam a parceira de longa data do treinador sueco, Nancy Dell’Olio.

Homenagens foram feitas por primeiros-ministros, clubes e ex-jogadores após a notícia de sua morte, enquanto seleções como Inglaterra e Suécia jogaram com braçadeiras pretas durante a pausa internacional de setembro.

Eriksson, conhecido na Suécia simplesmente como “Svennis”, levou a Inglaterra às quartas de final da Copa do Mundo de 2002 e 2006, e ao Campeonato Europeu de 2004, treinando uma geração de ouro de jogadores que, além de Beckham, incluía estrelas como Frank Lampard, Wayne Rooney e Steven Gerrard.

Ele começou a construir sua reputação internacional quando levou o clube sueco IFK Gothenburg à Copa da UEFA em 1982 e ganhou troféus como técnico do Benfica de Portugal e dos clubes italianos Roma, Fiorentina, Lazio e Sampdoria.

Incapaz de acabar com a seca de troféus da Inglaterra, ele deixou o comando da seleção nacional em 2006, indo treinar o Manchester City e o Leicester City, além do México e da Costa do Marfim, além de clubes da China e das Filipinas.

Informações da Associated Press contribuíram para esta reportagem