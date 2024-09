De colegas de quarto a oponentes: Alexia Thainara e Rose Conceição batalham pelo sonho do UFC no DWCS

Alexia Thainara e Rose Conceição eram parceiras de treino e colegas de quarto há pouco tempo. Agora, elas lutam entre si por um contrato com o UFC Dana BrancoSérie Contender de.

As promessas do peso-palha anteriormente dividiam um lugar em Varginha, Brasil, treinando ao lado da estrela do UFC Amanda Ribas na academia local. Elas até lutaram no mesmo card naquele ano, com Thainara desmantelando sua oponente em apenas oito segundos para chegar a 6-1 como profissional, e Conceição melhorando para 5-0 com uma finalização no segundo round.

Conceição deixou o time meses depois, eventualmente se mudando para o time dos Pitbull Brothers em Natal, e o destino os coloca frente a frente na noite de terça-feira. DWCS card em Las Vegas depois que suas oponentes originais Alice Ardelean e Fatima Kline assinaram contratos diretos com o UFC como substitutas.

“Passamos três meses treinando juntos”, disse Conceição em entrevista ao MMA Fighting. “Achar que nos conhecemos porque treinamos juntos pode ser uma armadilha, porque depende da mentalidade de cada atleta. Eles podem achar que conhecem meu jogo e acabar se surpreendendo com um jogo completamente novo, então tentei não me preocupar com isso. No final, não acho que o fato de morarmos juntos e nos conhecermos faça alguma diferença.”

Thainara disse ao MMA Fighting que eles não tiveram contato desde que Conceição deixou a Ribas Family para se juntar a outro acampamento, e “muita coisa mudou” desde as sessões de treinamento em 2022.

“É completamente diferente”, disse Thainara. “Sempre temos novos conhecimentos que fazem uma grande diferença, mas sempre há alguns gatilhos. Muita coisa mudou desde então. Meu estilo de luta é completamente diferente, e tenho certeza de que será uma guerra. Ela não está mais aqui, e nós duas estamos perseguindo nossos sonhos. Só pode haver uma campeã e não há segundo lugar. Ela foi embora, eu fiquei, e nós duas estamos atrás de nossos sonhos. Então vamos brigar lá.”

“A gente teve um tempo agradável de convivência, mas depois disso, cada um seguiu seu caminho”, disse Conceição. “Eu não olho as pessoas como possíveis oponentes, é tudo natural. Eu sempre digo que a gente mostra na luta quem a gente é fora dela. Eu a respeito como eu respeitaria qualquer outra pessoa, mas não tinha amizade. Mas a gente sabe o quão competitivo o mundo pode ser, né? Poderia ter uma amizade, mas quando a gente tem que defender o que é nosso, tudo muda. Eu estou tranquila com isso. Estou focada nas pessoas ao meu redor, passando meu tempo com minha família e amigos em vez de me preocupar com isso.”

Thainara acredita que a trocação de Conceição mudou um pouco nos últimos anos, “mas nada que me assuste”. Por outro lado, Conceição disse que não assistiu a nenhuma das lutas recentes de Thainara e planeja mostrar à divisão que ela tem a trocação e o grappling para ir à guerra contra os melhores.

“Eu vejo essa luta terminando por nocaute ou também por finalização, e não por buracos que eu vi no jogo dela, mas porque eu treinei duro para ambos os cenários”, disse Conceição. “Nós temos um plano de jogo, mas quando estamos falando de [DWCS]estamos falando de vencer de forma impressionante. Talvez uma estratégia chata não convença [White]e acho que isso torna essa luta mais fácil porque você está lá para ser contratado por suas habilidades.”

Thainara disse que seu plano de jogo para vencer na terça à noite — e receber uma oferta do CEO do UFC — é “brigar e ser versátil”.

“O show começa na pesagem, com seu estilo, seu visual, seu cabelo e sua alegria de lutar”, disse Thainara. “Quando você não faz o que ama com alegria, você não fará um show, mesmo que seja o melhor do mundo. Há pressão toda vez que você está lutando, porque você não está lutando contra um boneco, mas contra uma pessoa que trabalhou duro para estar lá. As coisas dão certo quando você está bem treinado e focado no objetivo.”

Conceição, ex-campeão interino peso-palha da LFA que está invicto em sete lutas profissionais, disse que esta luta “me colocará entre os melhores do mundo” no UFC.

“Eu não quero apenas entrar no UFC para fazer parte dele e depois sair, eu quero fazer uma corrida lá”, disse Conceição. “Eu quero entrar e ficar lá para sempre. Estar no UFC mudará minha vida completamente — e rapidamente. E eu não digo financeiramente, ou por causa da atenção e coisas assim, eu quero dizer trabalho duro. Eu terei que focar mais, mudar meus hábitos e remodelar completamente toda a minha vida para que eu possa ir lá e fazer história porque é o maior evento do mundo com os melhores atletas do mundo.”