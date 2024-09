Dee-1 e Lecrae respondem a Kendrick Lamar com seus próprios raps

Kendrick Lamar me perguntei abertamente quais são as estrelas do hip hop cristão Lecrae dar Dee-1 faria no seu lugar de desprezo pela cultura – e agora temos a resposta, porque os dois rappers responderam com raps!!!

Lecrae e Dee lançaram suas próprias músicas solo, criando uma trindade em torno do mais recente hacker da internet de K. Dot… os MCs apresentam fluxos, entregas e escolhas de produção completamente diferentes – mas as mensagens e a arte da capa são quase idênticas.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Ambos giram em torno do assunto de que as gravadoras permitiram que o rap envenenasse tão bem a mente dos consumidores, a ponto de os fãs nem saberem que estão sendo manipulados… até que seja tarde demais!!!

Lecrae lançou sua resposta K. Dot com um par de Nike Air Forces totalmente brancos – um forte contraste com os grandes steppers totalmente pretos que Kendrick exibiu em seu IG… mas as letras de Lecrae são tudo menos angelicais.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

O vencedor do Grammy destruiu executivos da música que visam crianças negras desprivilegiadas com dinheiro que lhes permite se autodestruir em tempo real. Jesus destruiu as mercadorias e Lecrae destruiu a indústria!!!

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Dee-1 usou um par de Nike LeBron Soldiers surrados para sua faixa “Call It Like It Is” e não mediu suas barras explodindo a cultura … “Vocês transformaram essa cultura em lixo, esses tão- chamadas lendas não são lendas / Eu não me importo se eles venderam milhões, você está ouvindo a mensagem deles … Os maiores gangsters do rap têm cabelos loiros e olhos azuis / Estamos sendo cafetões, o que vocês querem fazer? pessoal?”

O reality rap feito “The Breakfast Club” questiona o papel que o rádio desempenha na equação… as ondas de rádio favorecem fortemente um certo subgênero do hip hop, e geralmente não é uma música positiva!!!



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com

Conversamos com Dee-1 logo antes de ele gravar sua resposta, e ele ficou orgulhoso de virar a mesa do hip hop.



Reproduzir conteúdo de vídeo



nos estúdios TMZ