Deion adota nova tática antes do jogo contra Nebraska e elogia Rhule

O técnico do Colorado, Deion Sanders, jogou água fria na ideia de que o jogo dos Buffaloes esta semana contra o Nebraska seria novamente “pessoal”. Em vez disso, ele elogiou o técnico do Nebraska, Matt Rhule, antes do jogo da rivalidade.

“Tenho muito respeito por Matt Rhule”, disse Sanders. “Ele está em — eu chamo de nossa classe de treinadores. Todos nós enfrentamos um teste tremendo no ano passado junto com [Arizona State] Treinador [Kenny] Dillingham e vários outros. Então, sinto que somos uma fraternidade. Então, torço por aquela turma de treinadores principais que chegaram naquele ano.”

É uma abordagem diferente da que Sanders adotou antes do jogo contra Nebraska no ano passado, quando ele proclamou: “Isso é pessoal. Essa é a mensagem da semana: isso é pessoal.”

Escolhas do editor

1 Relacionado

O Colorado venceu o jogo do ano passado em Boulder por 36 a 14, após o qual o quarterback Shedeur Sanders disse que teve problemas com Rhule e vários jogadores do Nebraska parados no logotipo dos Buffaloes no meio do campo antes do jogo.

Shedeur Sanders também disse após o jogo que sentiu que Rhule foi desrespeitoso com os comentários que fez na offseason sobre não querer ser seguido pelas câmeras, uma crítica percebida a Sanders e ao Colorado.

“O treinador disse muitas coisas sobre meus pais, sobre o programa, mas agora que ele quer agir bem — eu não respeito isso porque você está odiando outro homem, você não deveria fazer isso”, disse Shedeur Sanders. “Foi só que todo o respeito por eles e seu programa se foi. Eu gosto de jogar contra o DC deles, eu gosto de jogar contra eles, mas o nível de respeito, não está lá porque você nos desrespeitou primeiro.”

Depois que ambos os times terminaram com recordes de derrotas na temporada passada, a animosidade pareceu diminuir.

“[Rhule] foi um profissional, fez um trabalho fenomenal”, disse o treinador Sanders. “Talvez não seja o trabalho que ele aspirava fazer, mas ele tem muita experiência e eu adoro o que ele conquistou em sua carreira de treinador universitário.”

O Colorado venceu sua abertura de temporada contra o North Dakota State na semana passada por 31-26. O Nebraska começou com uma vitória de 40-7 contra o UTEP.