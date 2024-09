Deion Sanders tem confiança na equipe ofensiva do Colorado

Três dias depois de criticar o jogo de sua linha ofensiva na derrota por 28 a 10 para o Nebraska, o técnico do Colorado, Deion Sanders, reafirmou sua crença de que a unidade irá melhorar.

“Sinto que temos os caras certos”, disse Sanders. “Você pode nos ver sacudindo um pouco as coisas. Phil Loadholt é um treinador de linha ofensiva maravilhoso. [Offensive coordinator] Pat [Shurmur] faz um trabalho tremendo em chamar pagamentos como fez no primeiro jogo [against North Dakota State].”

“Então, você não pode tirar uma foto de um jogo e não entender o primeiro jogo. O quê, temos mais de 500 jardas de ataque? Não ouvi todas essas perguntas, mas entendo que isso vem com o território.”

Os Buffaloes foram para 504 jardas de ataque total contra seu oponente da FCS na abertura, com 445 jardas pelo ar. No entanto, eles conseguiram apenas 2,6 jardas por corrida e terminaram o jogo com 59 jardas correndo.

Contra o Nebraska no sábado, o Colorado foi ainda pior correndo com a bola — terminando com 16 jardas em 0,7 jardas por corrida — e também não conseguiu proteger o quarterback Shedeur Sanders, que foi sacado cinco vezes. Sanders lançou para 244 jardas e um touchdown, mas também lançou um crucial pick-six no início do jogo. A incapacidade dos Buffs de correr com a bola ou proteger Sanders foi uma reminiscência do ataque do ano passado, que ficou em último lugar no FBS em jardas por corrida (2,31) e permitiu 56 sacks, o maior número entre os times do Power 5.

“Proteções eram um problema”, disse Deion Sanders após o jogo. “Sabe, estou tentando ser educado e dizer isso, porque você sabe que posso dizer a mesma coisa que você está pensando, mas se eu disser, você diria que estou jogando meus caras para debaixo do ônibus. Não estou fazendo isso de forma alguma. Proteções eram um problema. Temos que descobrir uma maneira de evitar isso e fazer um trabalho melhor com isso.”

Questionado sobre o que seria necessário para fazer o jogo corrido funcionar, Sanders disse que o jogo dita certas coisas.

“Tentamos correr com a bola. É uma atitude. É uma atitude direta”, disse Sanders. “Você tem que dar uma surra no seu cara naquela jogada em particular. E acho que nos comprometemos com isso em certas jogadas. Só temos que fazer um trabalho melhor para conseguir o primeiro down.

“Temos que fazer um trabalho melhor correndo com a bola. Isso tira muita pressão do seu quarterback e torna as coisas mais fáceis para Pat.”

As 71 jardas corridas do Colorado estão em último lugar no FBS entre os times que jogaram pelo menos duas partidas nesta temporada. Os Buffs também esperam ficar sem o principal corredor Dallan Hayden (14 corridas, 52 jardas), uma transferência do Ohio State, para o jogo desta semana contra o rival estadual Colorado State.