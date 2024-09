Deiveson Figueiredo: Umar Nurmagomedov não merece disputar título do UFC

Deiveson Figueiredo está confiante de que deve ser o primeiro na fila contra o recém-coroado campeão peso galo do UFC, Merab Dvalishvili.

O ex-chefe dos pesos mosca do UFC tem um cartel de 3-0 até agora na categoria até 135 libras, com vitórias sobre Rob Font, Cody Garbrandt e Marlon Vera, e esteve no The Sphere no último sábado para assistir Dvalishvili destronar Sean O’Malley na luta principal do UFC 306 e mencionar seu nome na coletiva de imprensa pós-luta.

“Eu estava assistindo à luta e no final ele olhou para mim, eu estava a 10 metros dele, e ele começou a apontar para mim”, disse Figueiredo em uma entrevista ao MMA Fighting. “Eu estava torcendo por ele porque agora podemos fazer essa luta acontecer. Eu pensei que ele me desafiaria no octógono, mas ele mencionou meu nome em entrevistas, e eu estou aqui, cara.”

Dvalishvili disse que o brasileiro “merece mais” do que o principal desafiante Umar Nurmagomedov, que tem um cartel de 6-0 no UFC e recentemente derrotou Cory Sandhagen por decisão.

“Umar falando sobre [a title shot]alguma besteira aí”, disse Dvalishvili no sábado. “[Before he fought Sandhagen] ele derrotou alguém [in their] estreia e agora ele quer lutar pelo cinturão? Você está louco.

“Figueiredo merece mais. Ele é um ex-campeão, é um grande nome. Ele vem lutando. Ele já venceu um ex-campeão e dois caras do top 15. Na verdade, [Marlon] “Chito” Vera não conta porque “Chito” Vera não é um lutador top 15. Ele é péssimo. Mas Figueiredo merece mais. Ele tem meu respeito. Ele é um homem e tem sido respeitoso e ele é legal e ele não chegou aqui porque é primo de alguém. Ele chegou aqui sozinho. Ele é um bom lutador. Ele já esteve lá. Ele foi um campeão. Pelo menos ele é humilde e ele é um lutador de verdade.”

Figueiredo concorda com o campeão, acrescentando que Nurmagomedov ainda não foi testado contra a elite da divisão. As melhores vitórias de Nurmagomedov além de Sandhagen foram Raoni Barcelos e Brian Kelleher, ambas por finalização no primeiro round.

“Umar acabou de chegar aqui”, disse Figueiredo. “Ele acabou de ter sua primeira luta contra um cara durão e tenho certeza de que ele precisa ser mais testado, para lutar com outra pessoa primeiro — talvez [O’Malley]. Já estou testado. Saí de uma divisão onde era campeão e subi e lutei contra caras fortes. Não tive lutas fáceis. Definitivamente, apresento mais perigo para Merab. Estou pronto para lutar com ele.

“As pessoas têm me desafiado desde que cheguei a esta divisão. Talvez pensem que sou uma luta fácil, mas eu mostro o contrário no octógono. Estou pronto, cara. Estou pronto para lutar pelo cinturão. Quero ganhar esse cinturão.”

Figueiredo disse que estaria disposto a enfrentar Dvalishvili no UFC 310 em 7 de dezembro, se o campeão estiver saudável para uma reviravolta relativamente curta. Dvalishvili competiu em sete rounds este ano, indo 2-0 contra Henry Cejudo e O’Malley. O veterano brasileiro disse que vai se concentrar no treinamento de grappling para “confundir” Dvalishvili e se tornar um campeão de duas divisões.

“É difícil para Merab mudar seu estilo”, disse Figueiredo. “O estilo dele é irritante, ele troca um pouco e depois te derruba bem rápido. Você tem que ser muito inteligente quando luta contra alguém como Merab para colocá-lo em perigo também, e eu sou esse cara. Eu tenho um bom jiu-jitsu, tenho trabalhado muito no meu grappling e vou focar ainda mais no meu wrestling agora que estou mirando nessa luta.”

“Eu tenho evoluído muito no meu grappling desde que subi de peso”, ele continuou. “Eu deixei uma divisão onde eu era mais um striker e brigava com todo mundo, e agora eu vejo pessoas fazendo mais grappling nessa divisão, então eu voltei um pouco e reativei meu conhecimento em grappling.”