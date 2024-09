Demetrious Johnson anuncia aposentadoria no ONE 168

Demetrious Johnson acabou.

A lenda do UFC e ex-campeão peso-mosca do ONE anunciou sua aposentadoria no ONE 168 na Ball Arena em Denver, Colorado, na noite de sexta-feira.

“Como eu disse da última vez quando vim para Denver, Colorado, eu disse a vocês que essa seria potencialmente minha última luta, e eu não estava mentindo. Eu terminei. Eu terminei de competir em artes marciais mistas, e eu quero agradecer muito a vocês por me darem a oportunidade”, um emocionado Johnson disse à multidão.

Johnson, que ainda pode competir em jiu-jitsu pela ONE, foi introduzido no Hall da Fama do Campeonato ONE após seu discurso.

Desde que derrotou Adriano Moraes no evento ONE Fight Night em Broomfield, Colorado, há 16 meses, Johnson tem se mantido ocupado com sua carreira de podcaster e também participando de competições de grappling.

O lutador de 38 anos é amplamente considerado um dos maiores lutadores da história dos esportes de combate. Antes de sua bem-sucedida corrida ONE, Johnson era uma estrela no UFC, estabelecendo com sucesso o recorde de mais defesas de título consecutivas ao reter o título peso-mosca 11 vezes seguidas de 2012 a 2018.

A passagem de Johnson pelo UFC terminou em outubro de 2018, quando ele foi negociado com a ONE por Ben Askren em um acordo histórico entre grandes promoções.