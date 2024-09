Demetrious Johnson, ex-rei dos pesos mosca do UFC, se aposenta do MMA

Demetrious “Mighty Mouse” Johnson está chamando isso de carreira.

O ex-campeão peso-mosca do UFC, atual campeão peso-mosca do ONE Championship e indiscutivelmente um dos maiores lutadores de artes marciais mistas de todos os tempos anunciou na sexta-feira à noite no ONE 168 em Denver que pendurará as luvas.

Johnson, 38, se aposenta com um histórico profissional de MMA de 25-4-1 e deixa um legado decorado no qual ele é amplamente reconhecido como o melhor a competir na divisão peso-mosca. Johnson anunciou sua aposentadoria no estado onde competiu pela última vez, derrotando Adriano Moraes por decisão unânime para manter o campeonato peso-mosca em maio de 2023.

“Como eu disse da última vez, quando vim para Denver, Colorado, eu disse a vocês que essa seria potencialmente minha última luta e eu não estava mentindo”, disse Johnson em lágrimas. “Eu terminei de competir em artes marciais mistas.”

Conhecido por sua velocidade relâmpago, luta excepcional e movimento evasivo, a carreira de destaque de Johnson no MMA foi travada principalmente no UFC e no ONE Championship. O lutador do AMC Pankration começou sua carreira no UFC como um peso galo em 2011 e falhou em sua tentativa de ganhar o título de 135 libras do UFC contra Dominick Cruz. A promoção introduziria a divisão peso mosca no início de 2012, que era mais adequada para Johnson. Ele participou de um torneio para determinar um campeão peso mosca inaugural e derrotou Joseph Benavidez por decisão dividida no UFC 152 para reivindicar o ouro.

De 2012 a 2017, Johnson arrasou na divisão, derrotando oponentes de forma dominante. Notícias começaram a surgir em 2018 de que o UFC havia considerado fechar a divisão devido à menor categoria de peso da promoção não ter poder de estrela. Isso se deveu em grande parte ao reinado dominante de Johnson como campeão e à incapacidade da promoção de encontrar um rival para ele. Johnson perdeu seu título para Henry Cejudo por uma polêmica decisão dividida e foi posteriormente negociado para o ONE Championship por Ben Askren em 2018.

Lutando em Parkland, Washington, Johnson fez sua estreia na promoção em 2019 e falhou em sua tentativa inicial de ganhar o ouro do ONE Championship contra Moraes em 2021. No entanto, Johnson se sairia bem em sua segunda tentativa, nocauteando Moraes em 2022, e venceu a luta de desempate em 2023.

Embora não tenha competido no UFC há mais de cinco anos, Johnson ainda detém muitos recordes no peso mosca do UFC, incluindo mais vitórias (13), mais finalizações (7) e maior sequência de vitórias (13), entre outros.

Foi anunciado durante a transmissão que Johnson seria o primeiro lutador a ser introduzido no Hall da Fama do ONE Championship.

O título peso mosca do ONE estará vago, mas Johnson não iria deixar o cinturão na gaiola naquela noite.

“Eles queriam que eu deixasse o cinturão aqui, mas eu não vou fazer essa m—“, disse Johnson. “Eu entrei nesse esporte como um campeão e vou embora como um campeão também.”