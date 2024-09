Demetrious Johnson revela por que se aposentou das lutas: ‘Não acho mais o MMA divertido’

Demetrious Johnson é amplamente considerado um dos maiores artistas marciais mistos de todos os tempos, mas recentemente decidiu encerrar sua carreira após anunciar sua aposentadoria no evento ONE Championship em Denver em 6 de setembro.

Foi um momento emocionante para o ex-campeão peso-mosca do UFC depois de passar os últimos 15 anos como lutador profissional, mas parecia que era apenas uma questão de tempo até que Johnson encerrasse a carreira. Depois de fechar uma trilogia com Adriano Moraes para vencer e defender seu título peso-mosca ONE, Johnson começou a dar a entender que a aposentadoria provavelmente chegaria em breve para ele, pois começou a voltar sua atenção para as competições de jiu-jitsu brasileiro e a construir seu perfil fora do ringue com seus podcasts e outros empreendimentos.

Enquanto ele lutava contra as lágrimas ao fazer seu anúncio de que estava se aposentando, Johnson já tinha sua mente tomada bem antes daquele evento em Denver. Acontece que a paixão de Johnson pelo esporte começou a diminuir e essa foi a única razão pela qual ele precisou pendurar as luvas para sempre.

“Não vou mais lutar”, Johnson disse ao desafiante do UFC Merab Dvalishvili em seu podcast, que foi gravado antes de seu anúncio. “A razão pela qual — não acho mais artes marciais mistas divertidas. A razão pela qual, encontro mais realização em fazer jiu-jitsu porque sinto que é mais difícil. Encontro mais realização em ajudar e treinar com pessoas diferentes.”

Ao longo de sua carreira no UFC, WEC e ONE Championship, Johnson chamou o AMC Pankration em Washington de sua casa enquanto trabalhava sob a tutela do treinador principal Matt Hume. Embora o treinamento lá obviamente tenha valido a pena, Johnson também queria a chance de se ramificar e trabalhar com lutadores diferentes, mas essa oportunidade era limitada enquanto ele ainda estava no meio de sua carreira.

Agora que está aposentado, Johnson espera poder viajar para qualquer lugar que quiser e trabalhar com uma grande variedade de treinadores e lutadores, porque ele não precisa mais ficar olhando por cima do ombro para um possível futuro oponente dividindo o tatame com ele.

“Eu treino com [Aljamain Sterling]Eu treino com Mikey Musumeci, eu gosto de treinar com pessoas,” Johnson explicou. “Porque se eu algum dia sentir vontade de sentir o tanque de gasolina de Merab, eu quero ver o quão bom ele é, eu quero sentir sua força. A única maneira de isso acontecer é se eu e você lutássemos um contra o outro. Se eu fosse um atleta profissional, isso nunca aconteceria.

“Mas se eu sou como se não me importasse em vencer, não me importaria em ter a oportunidade de lutar com você, ‘ei Merab, posso ir treinar com você?’ ‘Sim, Demetrious, venha treinar, vamos treinar’ e quando treinamos juntos você não vai ter tipo ‘preciso vencer você, você está tentando aprender comigo.'”

Só porque ele não está lutando não significa que Johnson vai parar de ser um artista marcial.

Ele competiu em vários eventos de luta agarrada no ano passado e parece que Johnson está ansioso para manter esse ritmo agora que está aposentado.

Johnson também parece animado para adicionar mais armas ao seu arsenal trabalhando ao lado de alguns dos melhores atletas do mundo, porque ele não está mais interessado em lutar contra nenhum deles.

“Eu nunca treinei fora do campo de treinamento quando eu lutaria”, disse Johnson. “Agora, da próxima vez que eu estiver em Vegas, ‘você terminou de lutar, vamos treinar juntos’. Eu terei mais realização treinando com atletas aleatórios da minha época do que continuando a lutar em artes marciais mistas. É assim que eu me sinto.”

Johnson se aposentou com uma longa lista de conquistas em seu currículo, incluindo reinados de título no UFC e no ONE, sem mencionar o fato de ter sido o campeão com o maior reinado na história do UFC, após defender seu título 11 vezes consecutivas.