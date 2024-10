Derrick Henry corre para um caça-tanques de 87 jardas na primeira jogada dos Ravens

BALTIMORE – O running back Derrick Henry estabeleceu um recorde do Ravens na primeira jogada do Baltimore na partida de scrimmage no jogo de domingo à noite contra o Buffalo Bills.

Henry rompeu um enorme buraco no lado direito da linha e correu 87 jardas sem ser tocado para um touchdown. É a corrida mais longa nos 29 anos de história dos Ravens.

DERRICK HENRY PARA CASA!!!!!!!!!!! Sintonize na NBC! pic.twitter.com/rRDLQvKh8P -Baltimore Ravens (@Ravens) 30 de setembro de 2024

Depois de um início de temporada lento, Henry encontrou seu ritmo no Baltimore. Este touchdown ocorreu depois que Henry ganhou 151 jardas, o recorde da temporada, na semana passada no Dallas Cowboys.

Naquela corrida de touchdown, Henry mostrou sua velocidade aos 30 anos, atingindo 21,29 mph, que está empatado com a quarta velocidade mais rápida de um portador de bola nesta temporada, de acordo com NFL Next Gen Stats. Foi a oitava velocidade registrada mais rápida de Henry desde 2018.

Este foi o terceiro touchdown corrido de Henry na carreira de pelo menos 85 jardas, que está empatado com Lamar Miller pelo segundo maior desde 2000. Ele está atrás apenas de Chris Johnson, que teve quatro.