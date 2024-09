Derrick Rose anuncia aposentadoria após 16 anos

“Obrigada, meu primeiro amor…” Rose disse no Instagram. “Você acreditou em mim nos altos e baixos, minha constante quando todo o resto parecia incerto. Você me mostrou o que o amor realmente significava.”

“Você transformou a quadra em meu santuário, uma casa onde eu poderia me expressar livremente. Você fez com que cada manhã e noite que passamos juntos valesse cada gota de suor.”

“Você me lembrou que eu sempre poderia contar com você, que em cada momento de dúvida você me mostraria do que sou capaz.”