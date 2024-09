Derrick Rose se aposenta – o legado do ex-MVP em Chicago e na NBA

Após 16 anos na NBA, o ex-armador MVP Derrick Rose está se aposentando da liga.

A escolha número 1 no draft da NBA de 2008 e nativo de Chicago deixou sua marca por sete anos com o time de sua cidade natal antes de passar os nove seguintes saltando entre New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons e Memphis Grizzlies.

A ascensão meteórica de Rose como um dos jogadores mais emocionantes da liga foi frustrada por lesões: mais notavelmente, sua ruptura do ligamento cruzado anterior durante a primeira rodada dos playoffs de 2012, que foi seguida por uma infinidade de problemas na perna.

Os insiders da NBA, Chris Herring, Jamal Collier e Kevin Pelton, detalham a carreira do três vezes All-Star, incluindo o legado que ele deixa em Chicago e seu caso único para o Naismith Basketball Hall of Fame.

O breve – mas de elite – prime de Rose foi elétrico

Em 2010, quase 14 anos atrás, Rose, de 21 anos, se apresentou diante de um grupo de repórteres de Chicago expondo suas expectativas para sua terceira temporada na NBA.

“É alto”, disse ele com uma cara séria. “A maneira como vejo isso dentro de mim, por que não posso ser o MVP da liga? Por que não posso ser o melhor jogador da liga? Por que não posso fazer isso? Eu trabalho duro.”

Foi um comentário audacioso. Sim, Rose ganhou o prêmio de Estreante do Ano em 2009 e foi uma das jovens estrelas do esporte. Mas ele foi All-Star apenas uma vez, selecionado para o jogo apenas sete meses antes. Em escala de equipe, Chicago era um clube de 0,500 na temporada anterior – outra coisa que geralmente faz com que um MVP lance uma escalada mais acentuada.

Mas no final da campanha de 2010-11, Rose parecia uma profetisa. Os Bulls, que terminaram com a melhor marca da NBA de 62-20, foram impulsionados em parte pelo novo técnico Tom Thibodeau. Mas ninguém foi mais responsável por sua melhoria do que o eletrizante Rose, que, ao liderar o Bulls de sua cidade natal aos 22 anos, se tornou o mais jovem MVP da história da liga.

Entre Chicago estar entre a elite da liga e Rose alcançando alturas meteóricas em um estágio tão inicial – os Bulls também chegaram às finais da conferência naquela temporada – tornou-se natural imaginar como seria sua progressão – tanto para ele quanto para seu time.

Naquele ponto, parecia possível, se não provável, que ele fosse mencionado ao lado de Michael Jordan, também astro de Chicago, ou LeBron James – adversário de Rose na Conferência Leste por alguns anos – nos livros de história do basquete.

Mas isso foi antes das repetidas lesões no joelho – uma ruptura do LCA no joelho esquerdo em 2012, um par de rupturas no menisco do joelho direito em 2013 e 2015 e uma ruptura no menisco esquerdo em 2017 – minaram Rose de sua explosividade característica. e alterou a trajetória de sua carreira.

Como Grant Hill, que lutou contra lesões graves durante anos antes de ficar saudável e ter um final sólido em sua carreira no Hall da Fama, Rose teve flashes no final de sua temporada na NBA. Ele teve um jogo altamente emocionante de 50 pontos com Minnesota em 2018 e foi um dos principais contribuintes para a surpreendente sequência de playoffs dos Knicks em 2021, terminando em terceiro na votação de Sexto Homem do Ano.

Não foram pelos anos de grandeza que alguém como James será lembrado. Mas por alguns anos e alguns momentos perto do final de sua carreira, o incrível atletismo e a capacidade de jogo de Rose fizeram os fãs ficarem de queixo caído. Foi uma jornada de basquete altamente incomum, com altos e baixos devastadores. Mas é algo que todos que o viram se lembrarão.

-Chris Herring

O legado que Rose deixa em Chicago

Os Bulls conseguirem a primeira escolha geral no draft de 2008, apesar de terem apenas 1,7% de chance, foi um raro golpe de sorte para uma franquia sem sucesso desde Jordan’s Last Dance.

O fato de um dos principais candidatos disponíveis ser de Chicago deixou a decisão clara. E sua chegada alteraria dramaticamente o rumo da franquia.

O legado de Rose em Chicago viverá não apenas por suas conquistas nos Bulls. Ele cresceu na pobreza no bairro de Englewood, na cidade, e ganhou campeonatos estaduais consecutivos no ensino médio. Cinco anos depois, ele levou os Bulls à única final de conferência nos últimos 25 anos.

De Estreante do Ano a All-Star e ao MVP mais jovem da história da liga, os primeiros três anos da carreira de Rose foram uma força incomparável, levando o Chicago às suas melhores temporadas desde a era Jordan. Sua estreia nos playoffs com 36 pontos em 2009 foi eletrizante, e os Bulls levaram o atual campeão Boston Celtics a sete jogos em uma emocionante série de primeira rodada.

Sua enterrada em pôster de Goran Dragic em 2010 foi revigorante, uma demonstração do tipo de destemor que fez Chicago se apaixonar por ele. Em 2011, os Bulls eram candidatos mais uma vez. Rose voltou-se para sua mãe ao assinar uma extensão máxima de contrato naquele ano e disse: “Mãe, finalmente conseguimos”.

jogar 13:00 Stephen A. reflete sobre o legado de Derrick Rose na NBA Stephen A. Smith relembra os momentos mais memoráveis ​​de Derrick Rose durante seus 16 anos de carreira na NBA.

As lesões que se seguiram atrapalharam o final de sua história em Chicago e continuam sendo uma das lembranças mais dolorosas da história da cidade ou do time. Rose ficou de fora durante toda a temporada 2012-13 com uma lesão no ligamento cruzado anterior e jogou apenas 10 partidas na temporada seguinte, enquanto os fãs antecipavam e questionavam seu retorno à quadra a cada passo do caminho. Quando ele pôde jogar, ficou claro que as lesões haviam alterado sua carreira. Ele nunca foi capaz de manter as expectativas ainda altas estabelecidas em Chicago.

Alguns dos principais companheiros de equipe de Rose daquela época, Joakim Noah e Luol Deng, até hoje enfatizarão sua crença de que Chicago teria eventualmente vencido um campeonato se as lesões não tivessem traído Rose. Isso faz dos times dos Bulls um dos grandes “e se” da história da NBA.

À medida que a carreira de Rose estava diminuindo e ele saltava de time em time na liga, os fãs em Chicago ainda o aplaudiam sempre que ele chegava ao United Center como visitante. Era como se eles ainda estivessem clamando por uma última chance de um reencontro e um final feliz em sua cidade natal.

– Jamal Collier

O caso único de Rose para o Hall da Fama

Rose pode ser o caso mais interessante que o Hall da Fama do Basquete do Naismith Memorial já viu. Durante décadas, tem sido um truísmo que todo MVP da NBA entraria no Hall da Fama. No entanto, o pico reduzido de lesões de Rose torna a sua candidatura mais complicada.

Entre os 36 jogadores que venceram o MVP, as três aparições de Rose no All-Star estão à frente apenas do falecido Bill Walton (duas), o outro vencedor a ver seus primeiros anos arruinados por uma lesão. Enquanto Walton jogou apenas algumas partidas entre a fratura do navicular que interrompeu sua campanha de MVP e os 30 anos, Rose conseguiu retornar para uma carreira relativamente plena, mas nunca mais foi um All-Star.

Ao contrário de Walton, que levou o Portland Trail Blazers ao único título da história da franquia no ano anterior à lesão, Rose não conseguiu desfrutar do sucesso nos playoffs no maior palco. Ele teve média de 23,4 pontos e 6,6 assistências por jogo nas finais do Leste de 2011 aos 22 anos, mas acertou apenas 35% na vitória do Miami Heat sobre o Bulls. Um ano depois, Rose se machucou no primeiro jogo dos playoffs do Chicago, que havia vencido 50 jogos, o recorde da liga, durante a temporada encurtada pelo bloqueio, mas foi derrotado pelo 8º colocado do Philadelphia 76ers sem ele.

Nesse sentido, meu modelo de campeonatos adicionados vê Spencer Haywood como a melhor comparação para a carreira de Rose. MVP da ABA quando era um novato de 20 anos, Haywood chegou ao All-NBA quatro vezes depois de desafiar com sucesso o limite de idade da liga e saltar para o Seattle SuperSonics. No entanto, a carreira de Haywood nunca mais foi a mesma depois de uma lesão no joelho aos 25 anos e de sua transferência para os Knicks.

Haywood jogou um pouco mais que Rose e totalizou mais de 15.000 pontos na carreira (ultrapassando 17.000, incluindo sua temporada ABA), em comparação com Rose terminando com 12.573. Mesmo assim, ele teve que esperar até 2015 – 32 anos após a aposentadoria – para ser consagrado no Hall da Fama, após vários perigos.

À medida que o Hall da Fama lança uma rede mais ampla sob o comando do diretor executivo Jerry Colangelo, suspeito que Rose acabará conseguindo também. Ainda assim, a lesão prematura de Rose torna seu futuro no Hall menos certo do que qualquer vencedor de MVP na história da liga.

-Kevin Pelton