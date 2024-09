Derrota do Arkansas é “difícil de aceitar” para Auburn, diz Hugh Freeze

O técnico do Auburn, Hugh Freeze, deixou claro que os Tigers perderam para um time menor quando foram derrotados por 24 a 14 pelo Arkansas no sábado no Jordan-Hare Stadium.

Falando na noite de segunda-feira no Tiger Talk com a Auburn Sports Network, Freeze disse que a última derrota em casa do Auburn, assim como a derrota de 7 de setembro para o Cal, foi especialmente frustrante por causa da qualidade do adversário.

“Não quero ofender o Arkansas de forma alguma… Eu amo [coach] Sam Pittman, espero que ele vença o resto dos jogos, mas estou lhe dizendo, a dura verdade é que se jogarmos com eles mais nove vezes, nós os venceremos nove vezes”, disse Freeze na segunda-feira. “É isso que é difícil de aceitar, e é difícil para nossos fãs, tenho certeza, e certamente é difícil para nós.”

Freeze citou os cinco turnovers de Auburn na derrota, o que limitou os Tigers a 61 jogadas. Auburn superou Arkansas por 431-334, mas os Razorbacks fizeram mais 22 jogadas e marcaram 10 pontos com turnovers.

O técnico do segundo ano de Auburn deu uma mensagem semelhante na segunda-feira em sua entrevista coletiva, dizendo: “Certamente não está diminuindo o Arkansas, parabéns ao técnico Pittman. … Mas certamente foi um jogo que sentimos que poderia ser vencido. E quando você não consegue isso, é uma droga.”

Auburn também teve cinco turnovers na derrota em casa para Cal. Freeze disse que a identidade ofensiva de Auburn não precisa mudar, e disse que é “repugnante” que o time esteja com uma média de 8 jardas por jogada, mas “não esteja marcando os pontos que deveriam vir com o que essas estatísticas dizem”.

Ele disse que Auburn avaliaria os quarterbacks Payton Thorne e Hank Brown ao longo da semana antes de decidir quem começa contra Oklahoma. Freeze disse que Thorne, que substituiu Brown no segundo tempo contra Arkansas, “parecia realmente afiado”.