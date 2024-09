Derwin James Jr., do Chargers, é suspenso por 1 jogo por violações de segurança do jogador

LOS ANGELES — A NFL suspendeu na segunda-feira o safety Derwin James Jr., do Los Angeles Chargers, por um jogo sem remuneração, citando “repetidas violações das regras de jogo destinadas a proteger a saúde e a segurança dos jogadores, inclusive durante o jogo de domingo contra o Pittsburgh Steelers”.

James vai apelar da suspensão, de acordo com uma fonte. Se a suspensão for mantida, James seria elegível para retornar ao elenco ativo dos Chargers em 30 de setembro, após perder o jogo do time em 29 de setembro contra o Kansas City Chiefs.

James foi punido por violência desnecessária por um golpe no tight end Pat Freiermuth do Steelers no terceiro quarto da derrota do Los Angeles por 20 a 10.

Em uma carta a James incluída no anúncio da NFL, o vice-presidente de operações de futebol americano Jon Runyan escreveu que o vídeo mostra James abaixando a cabeça no momento do golpe, fazendo contato forçado ilegal com seu capacete que poderia ter sido evitado.

“Seu desrespeito contínuo às regras de jogo da NFL não será tolerado”, escreveu Runyan. “Penalidades substanciais são garantidas quando jogadores violam as regras destinadas a proteger a segurança do jogador de forma repetida, particularmente quando as violações carregam consigo um risco significativo de lesão a um jogador adversário.”

James foi punido com sete penalidades desnecessárias por violência em sua carreira, empatado com Marshon Lattimore e Jordan Poyer como o segundo maior número na NFL desde 2018 (atrás das oito de Xavier Woods).

No entanto, James acumulou essas penalidades em menos jogos do que os outros: domingo foi seu 69º jogo desde 2018, em comparação com 79 de Lattimore, 92 de Woods e 94 de Poyer.

Após o jogo de domingo, James disse que estava frustrado com a decisão e “parou de perguntar” aos árbitros o que ele poderia ter feito de diferente.

“Vou assistir ao filme e ver se me enviaram uma multa ou algo assim”, disse James.

Ele continuou: “Estou tentando jogar o cara no chão. Não sinto que o acertei na cabeça ou no pescoço, mas vamos dar uma olhada.”