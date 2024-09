Desempenho do Inter prova que o Man City não é invencível

MANCHESTER, Inglaterra — Era exatamente isso que a UEFA tinha em mente quando reformulou a Liga dos Campeões. Dois times de ponta batalhando na nova fase da liga em vez de esperar até as rodadas eliminatórias para os melhores jogos. A única coisa que faltou no empate de 0 a 0 do Manchester City com a Internazionale foram gols.

Deveria ter havido alguns. O ex-meio-campista do Manchester United Henrikh Mkhitaryan saiu do banco e disparou a melhor chance da Inter por cima do travessão. Foi uma oportunidade tão boa que o técnico Simone Inzaghi caiu no chão e começou a bater no gramado com o punho.

O chefe da Inter já tinha visto o ex-companheiro de equipe de Mkhitaryan em Old Trafford, Matteo Darmian, inexplicavelmente tentar dar um passe de calcanhar para Nicolò Barella quando todos dentro do estádio esperavam que ele chutasse. Os times visitantes não têm muitas chances no Estádio Etihad e os campeões italianos quase foram obrigados a pagar por seu desperdício quando Ilkay Gündogan recebeu dois cabeceios de curta distância nos minutos finais.

No final — 466 dias após o encontro na final de 2023 em Istambul — tanto Inzaghi quanto Pep Guardiola conseguiram argumentar que seu time deveria ter vencido, mas também ficaram secretamente aliviados por não terem perdido.

“Jogamos muito bem”, disse o técnico do Manchester City, Pep Guardiola.

“Eu amo meu time, somos um time fantástico. O Inter é um time que defende muito bem. Eles são mestres em defesa e transições também.”

O City não perde um jogo da fase de grupos da Champions League no Etihad desde a derrota por 2 a 1 para o Lyon, seis anos atrás. Sob Guardiola, eles criaram o hábito de passar rapidamente por essas primeiras partidas e rapidamente voltar sua atenção para o lado comercial da competição.

No mínimo, a Inter serviu como um lembrete de que a nova fase da liga — com jogos contra outros favoritos — será mais complicada de navegar. O City tem sido tão bom na Liga dos Campeões que a Inter chegou a Manchester como um grande azarão. No entanto, a Inter é o melhor time da Itália por um motivo.

Com os laterais Darmian e Carlos Augusto se mantendo altos e abertos, Barella conseguiu encontrar espaços em todo o meio-campo e mover a bola rapidamente para Marcus Thuram e Mehdi Taremi. Guardiola assistiu transição após transição com a cabeça entre as mãos. Ele estava tão cansado de Barella no final do primeiro tempo que, quando o meio-campista do Inter pegou a bola novamente na linha do meio-campo, ele jogou as mãos para o alto e se virou com desgosto.

Esse ataque em particular só foi encerrado quando o goleiro Ederson fez uma boa defesa no seu primeiro poste de Augusto. Foi um dos 10 chutes que a Inter teve no primeiro tempo — a primeira vez que um time adversário teve 10 ou mais chutes no primeiro tempo de um jogo da Liga dos Campeões no Etihad desde o AS Monaco em fevereiro de 2017. Não foi nenhuma surpresa que, quando o apito do intervalo finalmente soou, Guardiola se virou e correu pelo túnel pronto para começar a seguir suas instruções.

Erling Haaland não conseguiu marcar seu 100º gol na carreira pelo Manchester City. (Foto de Carl Recine/Getty Images)

A solução dele foi colocar Gündogan no lugar de Kevin De Bruyne — que se machucou — e Phil Foden no lugar de Savinho, o que ajudou o City a ganhar algum controle e criar suas próprias chances.

Foden chutou direto em Yann Sommer após uma jogada intrincada iniciada por Jack Grealish e Gündogan deveria ter se saído melhor com seus dois cabeceios tardios. O primeiro, do cruzamento de Josko Gvardiol, precisava ir para qualquer outro lugar, exceto para as luvas gratas de Sommer. Pela segunda vez em 42 partidas em casa da Liga dos Campeões sob o comando de Guardiola, o City não conseguiu encontrar a rede.

Depois, Inzaghi disse que seus jogadores tiveram “uma atuação gigantesca”.

“Eu disse muito bem, rapazes”, ele disse. “Eu pedi para eles jogarem exatamente como eles fizeram. Todos nós conhecemos o Manchester City e do que eles são capazes. Sabíamos que tínhamos que fazer de tudo e jogar um ótimo jogo e fizemos isso. Nós criamos algumas chances realmente boas também. Quando trabalhamos bem como um time, dificultamos para todos.”

O desempenho da Inter — alcançado com o capitão Lautaro Martínez no banco por 66 minutos — demonstrou suas credenciais como desafiante à Liga dos Campeões.

Mas, dando o troco, o City fez o mesmo. Eles chegaram às oitavas de final por 11 anos seguidos e, apesar de parecerem vulneráveis ​​ocasionalmente, tiveram chances de vencer e Guardiola ficou mais feliz do que frustrado. Haverá poucas dúvidas de que o City chegará à 12ª consecutiva depois do Natal. No novo formato da UEFA, dois dos melhores times da Europa se enfrentaram no início e houve o suficiente em exibição no Etihad para sugerir que eles poderiam se encontrar novamente quando a competição atingir seu clímax.

“Sofremos uma chance e meia e não conseguimos criar muitas chances quando um time defende com 11 jogadores tão recuados”, finalizou Guardiola.

“Eles se ajudam muito bem. Estou satisfeito com nossa performance, gostei de tudo. Estamos no começo da temporada, as exibições serão melhores, com mais tempo seremos melhores.”